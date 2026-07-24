A través de la productora Triacom
Els últims imputats de la trama del 3% neguen conèixer irregularitats relacionades amb el finançament de CDC
Ángeles Vázquez
Els últims imputats en el cas 3%, en concret, a la peça que segueix oberta pel presumpte finançament il·legal de CDC a través de la productora Triacom, van negar davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz estar al corrent de les irregularitats que els atribueix la Fiscalia Anticorrupció, segons han informat fonts jurídiques a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.
Aquest dimarts era el torn de Diego Garzón Uribe i dels seus dos fills, Diego i David Garzón López. El primer, que va declarar a través de videoconferència des de Palma, es va acollir al seu dret constitucional de no declarar, mentre que els seus fills van optar per fer-ho, però per negar conèixer cap pràctica irregular en les empreses familiars, dedicades a realitzar instal·lacions i en les quals es van atribuir un paper de mers empleats, tot i que Diego va admetre l’administració d’alguna. Tots dos van negar la pràctica concreta que el representant del ministeri fiscal els atribueix per contribuir al delicte: haver portat a terme extraccions de diners en efectiu.
Les declaracions d’aquesta peça remesa a l’Audiència Nacional per una jutge de Lleida continuaran aquest dijous 14 amb les declaracions dels altres nous imputats, Gonzalo i Esteve Niubó Mir, residents al municipi de Mollerussa. Segons Anticorrupció, les dues famílies formarien una presumpta cadena de facturació falsa des de Triacom per finançar CDC.
Nou impuls processal
La setmana vinent declararan davant el jutge Pedraz els principals imputats d’aquesta peça: l’exgerent de TV-3 i administrador de Triacom, Oriol Carbó, l’exdirector del Meteocat Oriol Puig i l’administrador d’Hispart, Juan Manuel Parra.
El fiscal Anticorrupció adscrit al cas, José Grinda, va demanar la seva citació, perquè, «segons es desprèn de la documentació obtinguda del Meteocat, i recull l’informe policial de 27 d’abril de 2022, es va produir un procés de licitació fraudulent i un cobrament de Triacom de 70.800 euros (amb data final de 3 de febrer de 2016) tot i no existir treball ni cap servei que ho justifiqués».
En aquesta peça del cas 3% que queda a instrucció, el jutge Pedraz investiga «una singularitat dins del patró de comportament habitual» seguit per al finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya. En comptes de fer-se a través de donacions a les seves fundacions Catdem i Forum Barcelona, com passava a la peça principal, la instrucció dels quals ja es va donar per conclosa, el jutge explica que es va recórrer a Triacom Audiovisual i en particular al seu representant, Oriol Carbó, que també va ser gerent de TV-3. Així es va pagar a Joan Manuel Parra el deute que el partit va contraure amb la seva empresa de producció audiovisual, Hispart, per la campanya electoral del 2010. Van ser 750.000 euros que Triacom va pagar en benefici de CDC a través de factures falses.
Així, cobria el deute de CDC són factures falses i rebia diners que eren donacions de certes empreses, amb els quals pagava despeses particulars de persones «lligades directament i indirectament» al partit, com l’alcalde de Fondarella, Joan Reñé; Anna Vidal, dona d’Oriol Pujol, i Sandra Buevaron, dona de l’ex alt càrrec convergent David Madí, imputat a Voloh.
- Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
- Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
- Miquel Duran: 'No faig servir la IA per a res, faig coses que no s’han d’endollar, però, en canvi, tenen llum i moviment
- Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
- Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
- Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
- Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana