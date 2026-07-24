Astronomia
Catalunya accelera cap a l’eclipsi: 23 punts d’observació, 150.000 ulleres gratuïtes, 700 mossos i restriccions a l’AP-7
La Generalitat recorda que no es poden utilitzar ulleres de sol convencionals ni mètodes casolans, com radiografies o la pantalla del mòbil
Germán González
La Generalitat vol aprofitar que l’eclipsi solar del pròxim 12 d’agost es podrà veure de forma total en bona part de Catalunya per acostar la ciència i la divulgació a la ciutadania i potenciar el turisme entorn del fenomen. Per això, ha planificat un ampli dispositiu de mobilitat i seguretat per facilitar els desplaçaments cap a les zones de Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre i ha habilitat 23 punts oficials d’observació que permetran seguir el fenomen respectant els espais naturals. S’hi repartiran 150.000 ulleres homologades per veure l’eclipsi.
Seguretat
Dins d’aquest dispositiu, 700 agents dels Mossos d’Esquadra controlaran l’ordre públic i gestionaran el tràfic a les principals vies. Els agents estaran tant en els punts d’observació com en aquells on es preveu més afluència de públic. El seu objectiu és prevenir delictes, principalment furts a la distracció, i evitar qualsevol altre tipus d’incident. També hi haurà patrulles de seguretat ciutadana que s’aniran desplaçant pels municipis on estan previstes les observacions i per les principals vies per les quals es mouran els visitants.
A més, els agents controlaran que no accedeixin persones a espais naturals protegits amb restriccions d’accés pel risc d’incendis, així com evitaran que la gent s’aturi en carreteres o autopistes per veure l’eclipsi. Per coordinar els dispositius d’emergència s’activarà un Centre de Coordinació Operativa a Reus des de l’11 d’agost. Els Mossos comptaran sobre el terreny amb agents de les unitats de Seguretat Ciutadana, Ordre Públic, Trànsit i Medi Ambient, a més del reforç d’un helicòpter, drons, embarcacions i efectius de la policia subaquàtica.
Tràfic
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha remarcat la importància de planificar els desplaçaments amb temps per veure l’eclipsi. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu per assumir l’increment del tràfic cap al sud de Catalunya. Per l’AP-7, a Tarragona i Terres de l’Ebre, circulen uns 2.500 vehicles per hora en un dia normal d’estiu, per la qual cosa s’insistirà als conductors que utilitzin vies alternatives, com l’A-2, A-7, AP-2, N-340, N-420, C-14 o C-25, per desplaçar-se cap a Lleida, Tarragona o Terres de l’Ebre.
Trànsit també aplicarà restriccions a la circulació de camions des de Martorell fins a Ulldecona, en sentit sud, entre les 14.00 i les 24.00 hores del 12 d’agost. Així mateix, manté converses amb la Direcció General de Trànsit per ampliar aquesta restricció des de Castelló fins a Ulldecona. A més, es reforçaran les patrulles policials tant a les vies ràpides com a les àrees de servei i de descans, i s’instal·larà senyalització específica a les autopistes. També hi haurà un reforç del servei de grues per retirar vehicles davant qualsevol incidència i l’helicòpter de Trànsit sobrevolarà la zona. Els Mossos i les policies locals també s’ubicaran en algunes carreteres per evitar congestions i dirigir el tràfic cap a les zones habilitades d’aparcament pròximes als punts d’observació.
El delta de l’Ebre és un dels punts on es preveu més afluència de visitants. Per això, hi haurà regulacions específiques de tràfic als accessos a municipis com l’Ampolla, l’Aldea, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i la Ràpita. També Prades ha habilitat zones d’aparcament i itineraris per accedir a peu als punts d’observació, per la qual cosa s’establiran controls als accessos.
Incendis
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha remarcat que la sortida dels punts d’observació després de l’eclipsi s’ha de fer de forma esglaonada i ha recordat que aquella mateixa nit podran veure’s les Llàgrimes de Sant Llorenç, per als qui vulguin continuar disfrutant dels fenòmens astronòmics. Protecció Civil activarà el Procicat des de l’11 d’agost fins a l’acabament de l’eclipsi, mentre que el CAT112 reforçarà la seva plantilla un 15% davant un possible increment de trucades d’entre el 10% i el 15% durant la tarda del dia 12.
Els Agents Rurals també han remarcat la importància d’extremar les precaucions si s’acudeix a espais naturals, tenint en compte que podria activar-se el Pla Alfa per risc d’incendis. Aquesta situació obligaria a restringir l’accés a algunes muntanyes i boscos.
Divulgació i consells
La Generalitat ha ubicat 23 punts oficials d’observació en 18 municipis que compleixen criteris de seguretat i capacitat per allotjar les persones que vulguin acudir a veure l’eclipsi. Aquests punts garanteixen una bona visibilitat, un accés senzill i la protecció de l’espai natural. A més, uns 60 municipis tenen previst organitzar activitats d’observació coincidint amb l’eclipsi. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts oficials d’observació gràcies a la col·laboració amb ajuntaments i entitats col·laboradores.
El fenomen astronòmic, que no es produeix a Catalunya des del 1905, podrà veure’s entre les 19.30 i les 21.00 hores, en funció de la ubicació. La totalitat de l’eclipsi, que únicament podrà observar-se a la zona de Tarragona, Terres de l’Ebre i el sud de Lleida, durarà entre 28 segons i 1 minut i 32 segons i podrà contemplar-se sense protecció durant aquella fase. A la resta de Catalunya l’eclipsi serà parcial i serà necessari utilitzar ulleres homologades. Per això, la Generalitat recorda que no s’ha de mirar directament al Sol per evitar lesions oculars, especialment a la retina.
També es poden utilitzar instruments equipats amb filtres solars o veure l’eclipsi de forma indirecta. No obstant, la Generalitat desaconsella l’ús d’ulleres de sol convencionals o de mètodes casolans, com radiografies, CD, trossos de vidre o pel·lícules fotogràfiques vetllades. Tampoc s’ha d’observar el Sol a través d’instruments òptics, com càmeres fotogràfiques o prismàtics, sense filtres homologats, ni utilitzant la pantalla del telèfon mòbil. En cas de patir alguna afectació, es recomana consultar al més aviat possible amb un oftalmòleg.
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