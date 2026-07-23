Meteorologia
L’invent de la Xina contra la calor: una "boira" a les altures que refreda fins a 8 ºC.
La iniciativa millora la vida quotidiana dels ciutadans davant els episodis de calor extrema
Clara Dalmau Merencio
Mentre bona part de l’hemisferi nord afronta noves onades de calor, una ciutat xinesa s’ha convertit en la protagonista de les xarxes socials gràcies a un sorprenent sistema instal·lat als seus carrers per alleujar les altes temperatures.
Aquest sistema s’ha instal·lat concretament en una urbanització de la ciutat xinesa de Yuncheng, a la província de Shanxi. La repercussió d’aquest model refrescant s’ha disparat després que la portaveu del Ministeri d'Exteriors de la Xina, Mao Ning, hagi compartit imatges del complex a les xarxes socials.
Des dels terrats
El vídeo mostra com una boira artificial densa cau des de les cobertes dels terrats dels edificis i envolta els carrers i les zones comunes per mitigar la calor extrema, que en algunes zones de Xina també ha arribat a superar els 40 graus.
Aigua polvoritzada
D’acord amb informacions publicades pel mitjà local Shanxi Daily i recollides posteriorment per altres mitjans xinesos, el sistema funciona mitjançant broquets d’alta pressió instal·lats a les cobertes dels edificis, que polvoritzen gotes d’aigua extremadament fines.
En evaporar-se, aquestes absorbeixen calor de l’aire circumdant i generen un efecte de refredament semblant al que produeix la suor sobre la pell.
Fins a 8 graus menys
El sistema ha entrat en funcionament a principis d’aquest mes i, segons ha explicat India Today, la tecnologia pot reduir la temperatura de l’aire i de les superfícies entre cinc i vuit graus en qüestió de minuts quan els termòmetres ronden els 38 graus.
Mao Ning ha destacat el projecte com un exemple de les iniciatives impulsades per millorar la vida quotidiana dels ciutadans davant els episodis d’altes temperatures, segons recull el mitjà indi.
- Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
- Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera