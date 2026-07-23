Seguretat
Catalunya tindrà més policia al carrer aquest estiu: Roses és un dels municipis que més se'n beneficia
Hi haurà més agents als espais amb més afluència de persones especialment en entorns urbans, zones de costa, infraestructures de transport i àrees rurals.
Germán González
Amb l’objectiu de garantir la seguretat i prevenir delictes a l’espai públic, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa el seu pla integral d’estiu, que ha de reforçar la protecció ciutadana tenint en compte l’augment de la mobilitat, l’activitat turística i la celebració d’esdeveniments multitudinaris a tot Catalunya. Gràcies a la incorporació de 1.300 nous agents, que la setmana vinent finalitzaran el seu període de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), es podran reforçar les unitats de seguretat ciutadana que patrullen els carrers.
D’aquesta manera, a partir de l’agost, els Mossos tindran al carrer 13.201 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un increment substancial respecte als 11.826 agents que integraven aquesta especialitat el maig del 2026. Des del cos policial es remarca que amb aquests policies hi haurà més capacitat preventiva i una resposta més ràpida davant qualsevol emergència.
A aquest reforç se suma l’inici del període de pràctiques dels alumnes dels cursos d’ascens a les categories de cap i sergent, que també seran destinats íntegrament a reforçar les unitats de seguretat ciutadana de les 93 comissaries catalanes. Paral·lelament, els agents que han completat recentment la seva formació en ordre públic dins de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i de la Brigada Mòbil (BRIMO) passen a donar suport a les unitats territorials. Aquest model de reforç ja s’aplica en municipis amb una elevada afluència de visitants, com Salou, Lloret de Mar, Blanes i Barcelona.
El pla d’estiu dels Mossos preveu la redistribució de 82 efectius que s’han traslladat a comissaries de la costa, on la pressió derivada de l’increment de població a l’estiu és més elevada. Aquests agents aniran a les comissaries de la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes, Pineda, Sitges, Castelldefels i Salou-Vila-seca. Els Mossos també compten amb 800.000 euros destinats a hores extraordinàries per resoldre càrregues de treball puntuals.
Actuacions específiques
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, han presentat aquest pla d’estiu, denominat Helios, que permetrà reforçar fins al setembre la seguretat en municipis de la costa i zones de l’interior i de muntanya. A més, permetrà actuacions específiques en aquells espais on es concentra més afluència de persones durant els mesos d’estiu.
Els agents seguiran amb la seva lluita contra la delinqüència persistent, la detecció d’armes blanques i de foc, la seguretat al mar, la prevenció de les violències sexuals, la seguretat viària i la protecció dels espais naturals. També es reforcen els controls en l’oci nocturn, les festes majors, els festivals i altres activitats pròpies del període estival.
"Volem garantir que la bona evolució dels indicadors de seguretat es consolidi també durant els mesos d’estiu», ha afirmat Parlon, i ha afegit que «la incorporació de 1.300 nous mossos i mosses, juntament amb el reforç específic als municipis costaners i als dispositius de seguretat ciutadana, demostra el compromís del Govern amb un model de seguretat basat en la prevenció, la proximitat i la presència policial a tot el territori".
A més, ha destacat que «les dades ens indiquen que anem en la bona direcció: la delinqüència patrimonial i la vinculada a la multireincidència continuen disminuint. Ara toca mantenir aquest esforç perquè l’increment de població i d’activitat durant l’estiu no alteri aquesta tendència positiva».
Parlon també ha recordat que actualment els Mossos compten amb uns 21.000 efectius i s’acosta a l’objectiu dels 25.000 agents el 2030.
Per la seva banda, Trapero ha remarcat que el pla té quatre eixos: la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l’augment dels efectius de trànsit i més agents per als trasllats dels serveis penitenciaris. Gràcies a aquesta actuació, considera que es podran combatre millor aspectes com la multireincidència, la detecció d’armes blanques i de foc o les violències sexuals.
Reforç en infraestructures
Els Mossos també mantindran les mesures de prevenció i protecció antiterrorista davant les amenaces que puguin afectar esdeveniments multitudinaris, infraestructures de transport i punts d’interès turístic. El dispositiu inclou, així mateix, la intensificació dels patrullatges uniformats i de paisà, així com la coordinació permanent amb les policies locals.
A més, aquest estiu, per primera vegada, es desplegarà el Pla Kanpai Pista que, des de principis del 2026, els Mossos d’Esquadra impulsen per prevenir i combatre els delictes comesos per grups de delinqüència persistent a les principals carreteres catalanes i en les seves àrees de descans i de servei.
L’actuació se centra principalment en dos fenòmens delictius que afecten les autopistes i autovies catalanes: els furts per distracció a les àrees de servei i gasolineres, coneguts com a furts de voral, i els robatoris de càrrega a camions, perpetrats per grups especialitzats coneguts com a «teloners». Es tracta de conductes delictives protagonitzades majoritàriament per delinqüents persistents.
Els resultats obtinguts durant el primer semestre del 2026 evidencien l’eficàcia del dispositiu. Els fets delictius coneguts s’han reduït un 50,5% respecte al mateix període de l’any anterior, i han passat de 1.876 delictes durant el primer semestre del 2025 a 928 aquest any.
El pla d’estiu també se centrarà en els controls preventius de conductes imprudents al volant, especialment a l’AP-7, amb agents de les Àrees Regionals de Trànsit, tenint en compte l’increment de desplaçaments. En aquest sentit, s’intensifiquen les actuacions preventives i de control dirigides tant als usuaris de motocicleta com a la resta de conductors, amb l’objectiu de reduir les conductes que generen situacions de risc.
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