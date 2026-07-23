Batalla campal en ple vol: l'avió va tornar a Canàries després de només 30 minuts de trajecte
El comandant de l'aeronau va prendre la decisió de tornar a Tenerife Sud després d'una baralla entre una desena de passatgers que posava en risc la seguretat del vol
Bruno Betancor
El vol tot just feia 30 minuts que era a l'aire quan el comandant va prendre una decisió poc habitual: fer mitja volta i tornar immediatament a Tenerife. Una baralla multitudinària entre una desena de passatgers havia esclatat dins la cabina i la situació començava a posar en risc la seguretat de les 186 persones que viatjaven a bord, segons va informar el mitjà britànic BBC.
L'avió d'easyJet, que havia enlairat de Tenerife Sud amb destinació a Liverpool, va aterrar de nou a l'illa amb presència policial esperant a terra. La tripulació havia sol·licitat la intervenció dels agents davant la gravetat de l'altercat.
La baralla va esclatar quan l'avió ja volava cap a Liverpool
El vol EZY3352 havia sortit aquest dimarts a la tarda de l'aeroport de Tenerife Sud. Tot transcorria amb normalitat fins que, aproximadament mitja hora després de l'enlairament, va començar un enfrontament en què es van veure implicats una desena de viatgers.
La tripulació va alertar els controladors aeris que necessitava tornar i va demanar que la Policia estigués preparada a la seva arribada. Segons la informació facilitada pel control aeri, el comandant va considerar que continuar el trajecte podia comprometre la seguretat del vol.
"Un grup d'uns deu passatgers havia iniciat una baralla a bord i el comandant va decidir tornar pel perill que suposava per a la seguretat del vol", van explicar els controladors. L'ordre va ser clara: tornar a Tenerife abans que l'altercat pogués escalar encara més dins d'un espai tancat i amb un marge d'intervenció escàs.
La Policia esperava l'avió a Tenerife Sud
El control aeri va donar prioritat al retorn de l'aeronau i va coordinar amb l'aeroport la presència dels agents. L'avió va aterrar sense incidents i va abandonar la pista 07 amb normalitat. "Vam agilitzar tant com vam poder el seu retorn mentre coordinàvem amb l'aeroport la presència de la Policia", van assenyalar els controladors en reconstruir l'operació.
La imatge era tan insòlita com tensa: un vol internacional que acabava d'enlairar-se tornava al mateix aeroport mentre un dispositiu policial esperava a terra per intervenir. Els controladors també van mostrar el seu suport a qui va haver de suportar l'enfrontament. "Tot el nostre suport a les tripulacions i als passatgers, que cada vegada han de suportar més aquest tipus de situacions", van lamentar.
De moment, no ha transcendit si els implicats van ser detinguts, identificats o expulsats de l'avió abans que el trajecte pogués continuar.
EasyJet: "No tolerem comportaments conflictius"
La companyia va confirmar que l'aeronau va tornar a l'aeroport per la conducta d'un grup de passatgers i que va ser rebuda per la Policia. "El nostre personal de cabina i de terra està format per avaluar qualsevol situació i actuar amb rapidesa i de manera adequada per garantir que la seguretat del vol i de la resta de clients no es vegi compromesa", va explicar easyJet.
L'aerolínia va assegurar que es pren aquests incidents "molt seriosament" i que no tolera comportaments conflictius envers els seus treballadors. També va recalcar que la seguretat i el benestar dels passatgers i de la tripulació són sempre la seva màxima prioritat.
El vol va poder continuar després cap a Liverpool
Un cop controlada la situació a Tenerife Sud, l'avió va reprendre la ruta cap a Liverpool. Els passatgers van poder continuar el viatge després d'una escala inesperada provocada pel comportament d'una desena de persones.
L'incident va convertir un vol rutinari entre Canàries i el Regne Unit en una emergència aèria. No hi va haver problemes durant l'aterratge, però l'altercat va obligar a modificar tota l'operació, activar la Policia i endarrerir els 186 viatgers.
El que havia de ser un trajecte directe va acabar amb una tornada al punt de partida tot just mitja hora després de l'enlairament. I amb una advertència clara: una baralla dins d'un avió no és una simple discussió, sinó una amenaça capaç de canviar el rumb de tota l'aeronau.
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