DGT
Adeu al voral, hola al carril bici: la DGT impulsa una nova xarxa ciclista més segura
L'Estat podrà reduir o eliminar els vorals per construir carrils bici, sempre que no es posi en risc la seguretat viària ni el funcionament de la carretera.
Luis Alloza
La Direcció General de Trànsit (DGT) fa temps que treballa en una nova regulació per millorar les infraestructures amb l’objectiu que les bicicletes es converteixin en un mitjà de transport més segur. perquè amb el bon temps les carreteres nacionals s’omplen d’aficionats al ciclisme que surten a gaudir del seu esport preferit i d’una mobilitat saludable i sostenible.
Actualment, circular per calçades i carreteres suposa un risc per als ciclistes. El 90% de les morts per accidents de bicicleta són causades per vehicles motoritzats i, fins i tot en aquest tipus d’accidents que no acaben en mort, el ciclista sol patir lesions greus.
El 2024, segons dades de la DGT, van morir 46 ciclistes a Espanya en accidents de trànsit en vies interurbanes i urbanes. D’aquests, 14 ciclistes circulaven sense casc en entorns urbans. En vies interurbanes, el casc és obligatori.
Com han de circular els ciclistes
La DGT recorda que els ciclistes tenen les mateixes obligacions que qualsevol altre conductor i han de respectar les normes de circulació. Aquestes són algunes de les indicacions que recull la nova normativa:
A la ciutat
- Les bicicletes han de circular tan enganxades com sigui possible al costat dret de la via.
- Han de mantenir una separació de seguretat respecte dels vorals i dels vehicles estacionats.
- Si circulen en grup, només poden anar de dos en dos, no més.
A la carretera
- S’ha de circular pel voral dret sempre que existeixi i sigui transitable.
- Només el poden abandonar en descensos prolongats, sempre que sigui segur.
- Els ciclistes poden circular en paral·lel, sempre situats a l’extrem dret, excepte en trams sense visibilitat, com ara revolts i canvis de rasant. A més, quan es formin aglomeracions, els ciclistes s’han de col·locar en filera.
Aquestes normes no són cap novetat, però amb la nova ordenança de la DGT s’incrementen els controls per garantir la seguretat de tots els usuaris de les carreteres espanyoles.
Adeu al voral, hola al carril bici
El BOE ha publicat una nova normativa que permet la construcció de carrils bici segregats en trams de carreteres estatals, amb la possibilitat d’eliminar parcialment o totalment el voral per instal·lar-los. Aquesta mesura, vigent des del 10 d’octubre de 2025, busca millorar la seguretat dels ciclistes, garantint continuïtat i prioritat en la circulació.
Això permetrà crear una xarxa ciclista contínua, segura i connectada, tal com recullen l’Estratègia Estatal per la Bicicleta i l’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030. A la pràctica, aquesta nova ordenança obre la porta a la construcció de vies ciclistes contigües a les carreteres estatals.
L’Estat podrà reduir o eliminar els vorals per construir carrils bici, sempre que no es posi en risc la seguretat viària, no es perjudiqui el funcionament de la carretera i es doni continuïtat a les rutes ciclistes existents.
Amb aquesta nova regulació, l’objectiu és crear itineraris ciclistes més segurs, més ben connectats i adaptats a l’augment de l’ús d’aquest mitjà de transport a tot Espanya. L’estratègia nacional està orientada a incrementar els desplaçaments en bicicleta i reduir la sinistralitat viària.
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