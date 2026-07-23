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Crim

El 60% d’assassinats en tirotejos a Catalunya es lliguen al crim organitzat

La policia registra set morts per trets en poc més de sis mesos, mentre que l’any passat en van ser un total de vuit.

Dispositiu dels Mossos per l’assassinat d’un home al carrer de Balmes de Barcelona.

Dispositiu dels Mossos per l’assassinat d’un home al carrer de Balmes de Barcelona. / JORDI COTRINA

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Germán González

Barcelona

Els tirotejos a Catalunya han deixat set morts aquest 2026, quan en tot l’any passat es van registrar vuit morts per arma de foc. Quatre dels crims d’aquest any, que no s’han resolt fins al món, van ser comesos per sicaris per encàrrec de bandes de narcotràficants internacionals que es disputen el control de la droga a nivell mundial. Signifiquen un 60% dels morts a trets i la resolució d’aquests assassinats centra l’activitat principal dels investigadors policials.

Dels set morts per armes de foc a Catalunya aquest any, tres –els morts a Diagonal Mar, al carrer de la Mineria de la Zona Franca i el del carrer Balmes– s’investiga la connexió amb aquests criminals internacionals, principalment procedents dels Balcans i els Països Baixos. Aquestes bandes tenen per objectiu eliminar rivals que es refugiaven a Barcelona o bé provaven d’establir algun tipus de negoci vinculat al tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.

Origen extern

La policia assenyala la dificultat d’investigar aquest tipus d’execucions, ja que els sicaris solen abandonar el país immediatament després dels fets. No obstant, destaquen que aquest tipus de tirotejos no es produeixen per un problema estructural de la delinqüència organitzada que opera a Catalunya, sinó que són conflictes externs que cristal·litzen aquí. Els agents encara investiguen si una altra execució al carrer de la Mineria – ocorregut el 16 de maig – estaria relacionada amb el narcotràfic de marihuana, aquesta vegada entre bandes locals.

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Dues de les morts a trets, la del Parc de les Planes a l’Hospitalet de Llobregat del 28 de març i la d’un menor al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol, estarien vinculades a conflictes entre bandes juvenils, algunes també vinculades al tràfic de drogues. El 21 de març va morir un home de 38 anys després de rebre almenys dos trets en un tiroteig en un bar karaoke del barri de la Salut de Badalona. Els investigadors creuen que estaria relacionat amb un enfrontament entre bandes rivals, alguna d’origen xinès, pel control de la delinqüència a la zona.

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