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Campions del món

El mural de TVBoy a Ferran Torres a Barcelona dura poques hores abans de ser vandalitzat; «Puta Espanya»

Missatges a X van incitar a danyar el mural de TVBoy dedicat a Ferran Torres, resultant en pintades i la desvirtuació de l'obra

Vandalitzen el mural de TVBoy dedicat a Ferran Torres a Joanic

Vandalitzen el mural de TVBoy dedicat a Ferran Torres a Joanic

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Víctor Vargas Llamas

Barcelona

Tot just unes hores ha durat intacte el mural que l’artista urbà TVBoy ha dedicat a la plaça de Joanic de Barcelona a Ferran Torres, autor del gol que ha donat el títol de campiona del món a la selecció espanyola a la final contra Argentina (1-0). L’obra ha aparegut vandalitzada després que a X (antic Twitter) es difonguessin missatges que animaven expressament a fer-la malbé.

El mural ha aparegut amb diverses pintades sobre l’obra original. Entre aquestes, es podia llegir la inscripció «Puta Espanya», a més d’altres grafitis que tapaven parcialment la intervenció artística de TVBoy i en desvirtuaven el missatge.

El mural representava el davanter fent un petó al trofeu del Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola, acompanyat del lema ‘Making History’ («Fent història») i de dues estrelles, en al·lusió al segon títol mundial conquerit per Espanya.

Al·lusions a destrossar-lo

El mateix TVBoy va compartir a les xarxes socials una anècdota viscuda durant l’elaboració de l’obra: «Una nena va passar i va cridar: ‘¡Mama, és Ferran Torres!’. Vaig somriure. Allà vaig entendre que l’art també connecta generacions».

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Les destrosses s’han produït després que a X (abans Twitter) es difonguessin missatges que qüestionaven la ideoneïtat de l’obra i fins i tot alguns demanessin, de manera més o menys explícita, que es vandalitzés el mural.

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