Campions del món
El mural de TVBoy a Ferran Torres a Barcelona dura poques hores abans de ser vandalitzat; «Puta Espanya»
Missatges a X van incitar a danyar el mural de TVBoy dedicat a Ferran Torres, resultant en pintades i la desvirtuació de l'obra
Víctor Vargas Llamas
Tot just unes hores ha durat intacte el mural que l’artista urbà TVBoy ha dedicat a la plaça de Joanic de Barcelona a Ferran Torres, autor del gol que ha donat el títol de campiona del món a la selecció espanyola a la final contra Argentina (1-0). L’obra ha aparegut vandalitzada després que a X (antic Twitter) es difonguessin missatges que animaven expressament a fer-la malbé.
El mural ha aparegut amb diverses pintades sobre l’obra original. Entre aquestes, es podia llegir la inscripció «Puta Espanya», a més d’altres grafitis que tapaven parcialment la intervenció artística de TVBoy i en desvirtuaven el missatge.
El mural representava el davanter fent un petó al trofeu del Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola, acompanyat del lema ‘Making History’ («Fent història») i de dues estrelles, en al·lusió al segon títol mundial conquerit per Espanya.
Al·lusions a destrossar-lo
El mateix TVBoy va compartir a les xarxes socials una anècdota viscuda durant l’elaboració de l’obra: «Una nena va passar i va cridar: ‘¡Mama, és Ferran Torres!’. Vaig somriure. Allà vaig entendre que l’art també connecta generacions».
Les destrosses s’han produït després que a X (abans Twitter) es difonguessin missatges que qüestionaven la ideoneïtat de l’obra i fins i tot alguns demanessin, de manera més o menys explícita, que es vandalitzés el mural.
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- La històrica empresa de Figueres García de Pou obre nova etapa d'expansió amb una inversió de 12 milions
- Una dona declara que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva 'teràpia de confrontació
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Castelló d'Empúries posa en marxa l'estany artificial de la Vila com a 'porta d'entrada' als Aiguamolls
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»