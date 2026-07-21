Gonzalo Bernardos, economista: “Els propietaris d’habitatges de lloguer han pres una decisió després de les mesures adoptades pel govern”
El catedràtic de la UB detalla els motius pels quals els propietaris han retirat els seus habitatges del mercat de lloguer tradicional.
Ricardo Castelló
Gonzalo Bernardos és un dels economistes més populars d’Espanya pels consells que ofereix sobre la situació econòmica del país. No obstant això, sovint les seves declaracions se situen en el punt de mira, ja que acostumen a ser polèmiques, especialment quan comparteix les seves opinions al seu compte personal d’X o als platós de televisió.
Aquesta setmana, el professor de la Universitat de Barcelona va compartir a la xarxa social d’Elon Musk una nova reflexió sobre com han respost els propietaris d’habitatges de lloguer a les mesures adoptades pel govern.
Per aquesta raó, l’economista té clar que, “com que totes aquestes mesures els perjudiquen, han decidit reduir l’oferta”.
El col·laborador de La Sexta va publicar a la xarxa social d’Elon Musk la dada següent: “Entre el desembre del 2021 i el juny del 2026, la disponibilitat d’habitatges ha disminuït un 37,1%”. Una situació alarmant per al mercat immobiliari.
“Una reducció que pot convertir el mercat del lloguer en marginal, ja que els habitatges públics de lloguer només representen l’1,6% del parc total d’habitatges i dubto molt que el seu nombre augmenti substancialment en el futur”, va assenyalar a X.
Per això, Bernardos va recordar que “el 2025, només 4.151 habitatges de protecció oficial (HPO) nous es van destinar al lloguer” i va explicar quins són els motius pels quals els propietaris retiren els habitatges del mercat del lloguer.
El professor de la Universitat de Barcelona va assenyalar què han fet els propietaris amb aquests habitatges: els han venut i n’han obtingut una plusvàlua important, els mantenen buits a l’espera d’un canvi legislatiu o els han destinat al lloguer de temporada, excepte a Catalunya.
Via: Sport
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