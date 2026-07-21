Successos
Una dona declara que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva "teràpia de confrontació"
Es tracta d’una intèrpret anglesa que afirma haver acompanyat l’acusat dues vegades a Montserrat pocs dies abans de la caiguda
Excol·laboradora de la psicoanalista, relata que el sospitós li va dir que volia portar la seva neboda a la ruta com a "regal": mai va nomenar el seu pare
Marta Català
Una nova peça s’ha afegit al complex puzle de la investigació de la mort d’Isak Andic, fundador de Mango: es tracta d’una intèrpret britànica que feia temps que volia "col·laborar amb la justícia", segons expliquen fonts pròximes a la investigació, i que assegura haver col·laborat amb Julia Lüderwaldt en les seves teràpies i haver acompanyat Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, dues vegades pocs dies abans de la caiguda mortal.
Segons es desprèn de la declaració que va deixar davant els Mossos d’Esquadra el 29 de juny passat a la comissaria de Martorell i en una segona declaració el 6 de juliol a les Corts, la dona prestava els seus serveis a la terapeuta equatoriana –la mediadora familiar de Jonathan i Isak– quan aquesta última li derivava clients perquè milloressin el seu anglès i, en ocasions, perquè els busqués rutes i excursions on poder portar a terme les seves tècniques de "confrontació" per solucionar els problemes.
Precisament, així definia l’advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, els missatges de la teràpia de Julia Lüderwaldt en el seu recurs a l’ordre de presó: "Els correus i whatsapps analitzats s’expressen en un context clínic d’una teràpia psicoanalítica fortament directiva en què es potencia per part del terapeuta certa confrontació d’acció i reacció per trobar el creixement". De fet, una pacient de la Julia amb qui ha conversat El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, ha explicat que aquesta teràpia "no la pot fer qualsevol". La mateixa pacient descriu la Julia com una dona dura i molt professional.
"Teràpia de confrontació"
En aquest context, la intèrpret anglesa ha declarat a la policia que la Julia li va comunicar que comptava amb un nou client amb qui li posaria en contacte perquè pensés rutes "extremes"a la muntanya i naturalesa on posar en pràctica la seva teràpia de "confrontació".
Fonts pròximes a la investigació expliquen que la dona va declarar a la policia catalana que s’havia posat en contacte amb Jonathan i que aquest li havia manifestat que volia preparar la sortida per portar la seva neboda com a "regal". En cap cas, va explicar la dona, l’acusat va nomenar el seu pare. De fet, la intèrpret va explicar que havia acompanyat Jonathan Collbató en dues ocasions molt pròximes al 14 de desembre del 2024, dia de la mort d’Isak. La testimoni va detallar que van anar al cotxe del fill del fundador de Mango almenys en una ocasió i que van recórrer la ruta de les coves de Salitre.
Al lloc de la caiguda
A preguntes dels investigadors sobre si havien passat pel lloc dels fets, la dona va respondre que sí i va declarar que havien caminat a prop d’una ermita on hi havia dos camins per seguir. Els Mossos li van mostrar fotografies de la zona on va caure l’empresari i la dona no va poder recordar si havien parat en el punt de la caiguda.
La ruta de Collbató que van fer pare i fill el 14 de desembre del 2024 és una zona freqüentada per excursionistes, un lloc que la jutge d’instrucció número 5 de Martorell va descriure en la interlocutòria del 19 de maig com "un camí que no presenta cap dificultat [...] excepte el punt en concret on es produeixen els fets".
Intèrpret 'freelance'
La dona anglesa és una intèrpret ‘freelance’ que treballa per a diferents despatxos. Segons ha pogut saber aquest diari, la testimoni va manifestar que porta "un any sense dormir"des que va conèixer els fets i que actualment ja no manté cap relació amb la terapeuta. Descriu la seva relació com a "col·laboradora".
La dona, que va declarar voluntàriament als Mossos, va entregar el seu telèfon mòbil perquè bolquessin el contingut de les converses entre ella i la psicoanalista i entre ella i Jonathan Andic. Aquests missatges i àudios van ser transcrits, ja estan judicialitzats i els Mossos els estan analitzant. En les declaracions policials hi van ser presents dos intèrprets.
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