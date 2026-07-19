Una vintena d'entitats impulsen una jornada solidària per recaptar fons per als ADF després de l'incendi de les Gavarres
La iniciativa combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe el dia 11 de setembre
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest juliol han organitzat la 'Liada per les Gavarres', una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després de l'incendi. La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment, ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa.
La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi. "Estàvem a Cruïlles, veient com es cremava casa, perquè això no deixa de ser casa. Et senties impotent perquè no podies fer res", explica Benet Cuyàs, president de la Penya Blaugrana de Monells. Davant d'aquella situació, Cuyàs detalla que els va sorgir una pregunta: "Què podríem fer per ajudar?". I a partir d'aquí es van posar en marxa.
Un dels primers passos va ser contactar amb la Colla Sense Vàlvules de Corçà. "La seva resposta va ser immediata", explica Cuyàs. Poc després van crear un grup de treball i cada vegada s'hi van anar sumant més entitats. Segons destaca el president de la Penya Blaugrana de Monells, un dels punts forts del projecte és aquest caràcter transversal: "No és una cosa d'una o dues entitats, sinó que s'ha ajuntat tothom amb una mateixa finalitat. Aquí no importa de quin club siguis, tothom s'ha unit per ajudar a les Gavarres".
Vermut, caminada i concerts
La jornada començarà amb un vermut i continuarà amb una caminada popular "apta per a tothom, curta i simbòlica", com explica Ivan Cruz, de la Penya Blaugrana de Monells i dels Dracs de la Bisbal. Segons Cruz, des d'un primer moment van tenir clar que volien fer un recorregut que permetés "visualitzar el que ha cremat l'incendi". La ruta comptarà amb la participació de diverses entitats del territori.
Després hi haurà una botifarrada popular i una programació de concerts amb artistes del territori al pavelló municipal. "Com que tenim molts grups locals, crec que no tindrem cap problema perquè estan sortint per tots costats", assegura Cruz. De fet, ja en tenen alguns de confirmats i els anunciaran aviat.
Els organitzadors esperen reunir prop d'un miler de participants en la caminada i més de 3.000 persones al conjunt de les activitats programades. Des de la Colla Sense Vàlvules, Jordi Bofill es mostra convençut de la resposta ciutadana. "Quin tant per cent de la gent de la zona no trepitja les Gavarres tres o quatre cops l'any? A caminar, passejar o amb bicicleta. Ens imaginem que tota aquesta gent respondrà i vindrà a participar a les activitats", ha assegurat.
Beneficis pels ADF
Els beneficis d'aquesta jornada es destinaran íntegrament a l'ADF les Gavarres. Cruz defensa que van escollir aquesta opció perquè consideren que són "els que treballen aquí a la terra", de forma altruista i que sovint ho fan amb recursos limitats. Els diners serviran per mantenir el massís i donar suport a aquest servei. "Ha quedat demostrat que si el foc es va poder aturar va ser gràcies a la feina que van fer els bombers, els pagesos i els ADF. Si no, això no hauria parat", ha detallat.
De moment, col·laboren a la 'Liada per les Gavarres' una vintena d'entitats, entre les quals els Dracs de la Bisbal, Geganters de la Bisbal, Les Trapelles, la Penya de la Ratafia, Els Voltors, l'Associació de Veïns i Veïnes El Convent, els Senglars de Cruïlles, Monells Agrupació Esportiva, els Butrulls de les Gavarres o BTT Òlibes, entre d'altres. També compten amb la complicitat d'alguns dels ajuntaments dels municipis afectats, com el de la Bisbal, Corçà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, així com amb Bombers. L'organització, a més, compta amb la col·laboració d'algunes empreses.
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