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Desarticulen un grup que extorsionava a través de pàgines sexuals i havia retirat diners en caixers a Girona

La Guàrdia Civil calcula que van retirar més de 126.000 euros en caixers de Catalunya i la resta de l'Estat

Un agent de la Guàrdia Civil al costat d’un vehicle oficial

Un agent de la Guàrdia Civil al costat d’un vehicle oficial / GUARDIA CIVIL

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ACN

Barcelona

La Guàrdia Civil ha detingut set persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot, van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona.

L'operació 'Exman' es va iniciar quan la Guàrdia Civil va recollir diverses denúncies a diferents localitats de la província de Ciutat Real que responien a un mateix patró delictiu. Les víctimes havien estat contactades a través d'anuncis falsos de serveis sexuals publicats a pàgines web de contactes.

Un cop establerta la comunicació mitjançant missatgeria instantània, el grup criminal obtenia dades personals de les víctimes com nom, telèfon i lloc de residència per, posteriorment, extorsionar-les, amenaçant de difondre aquesta informació o enviar-los sicaris. D'aquesta manera, van aconseguir recaptar més de 126.000 euros a la província de Ciudad Real.

El grup estava estructurat en diferents rols especialitzats. Un primer nucli dedicat a l'enginyeria social s'encarregava de publicar anuncis falsos de dones oferint serveis sexuals a diverses plataformes d'internet. Es guanyaven la confiança de les víctimes i recopilaven les dades de contacte, la localització i altres dades personals. Una vegada obtinguda aquesta informació, les víctimes rebien trucades telefòniques en què se'ls exigia diners sota amenaça d'enviar sicaris al seu domicili i causar danys tant a elles com als familiars. La intimidació i l'amenaça de fer pública la seva activitat a pàgines de contactes eren determinants perquè els afectats accedissin a pagar. Els diners eren retirats en efectiu mitjançant caixers automàtics de diverses localitats de les províncies de Barcelona, Tarragona, Girona, Almeria, Madrid, la Corunya i Ciutat Real.

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Per això, el grup comptava amb “mules econòmiques”, la funció de les quals dins de l'organització criminal era l'extracció i el blanqueig dels diners. Algun dels autors compta amb nombrosos antecedents policials i judicials motivats pel mateix modus operandi realitzats anteriorment. Les diligències instruïdes ja han estat posades a disposició dels respectius tribunals d'instància competents, si bé les investigacions continuen obertes, i no s'ha descartat la pràctica de noves detencions en un futur.

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