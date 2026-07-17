Història humana
Santi, paleta i agricultor de 22 anys: "La meva felicitat és al camp, on em sento lliure"
El jove reivindica els oficis manuals i defensa que l'esforç de treballar al món rural queda compensat per la llibertat i el contacte directe amb la terra
En Santi té 22 anys, treballa com a paleta i agricultor i s'ha convertit en una de les veus joves que defensen la vida al camp i uns oficis que bona part de la seva generació considera massa durs. En una entrevista al programa de televisió El Show de Paz, ha reivindicat el valor del treball manual i rural.
Davant dels joves que rebutgen aquests oficis pel sacrifici que comporten, Santi explica que hi ha persones felices treballant entre quatre parets, però que ell troba la felicitat al camp, on sent que conserva la seva llibertat personal i laboral.
La seva reflexió arriba en un moment en què el relleu generacional al món rural està en qüestió, tot i que alguns joves comencen a contemplar l'agricultura des d'una altra perspectiva i decideixen mantenir-se vinculats a les explotacions familiars.
La llibertat de treballar al camp
Quan en Santi parla de llibertat al camp, no es refereix únicament al fet de treballar a l'aire lliure. També valora la possibilitat d'organitzar-se la jornada, observar directament el resultat del seu esforç i evitar un entorn d'oficina que no el faria sentir realitzat.
Aquesta visió també és compartida per altres agricultors joves que han optat per quedar-se a la finca familiar en lloc de buscar feina a la ciutat. Prefereixen el tractor, les primeres hores del dia i el treball sobre el terreny abans que passar la jornada davant d'una pantalla.
Aquesta llibertat, però, no significa que el camp sigui un entorn sense obligacions. El sector exigeix matinar, assumir jornades llargues i responsabilitzar-se d'unes collites condicionades pel clima i pel mercat.
Per a Santi i altres joves que han decidit quedar-se al món rural, aquest sacrifici queda compensat per la sensació de no estar tancats en un entorn que no els satisfà. Tant l'agricultura com la construcció són oficis exigents que requereixen constància, responsabilitat i compromís.
Oficis durs que no necessiten un títol universitari
El jove també qüestiona la idea que les feines que no requereixen estudis universitaris siguin menys valuoses o menys exigents. Molts d'aquests oficis comporten un gran esforç físic, horaris intensos i una responsabilitat directa sobre la feina executada.
Els joves que s'incorporen al camp acostumen a reconèixer que l'agricultura és una activitat dura i que exigeix molta passió. A canvi, destaquen que ofereix una capacitat de decisió més gran sobre com organitzar la jornada que molts llocs de treball fixos en una oficina.
La realitat del sector mostra que la presència de joves en l'activitat agrària ha disminuït i que només una part reduïda de les explotacions està gestionada per menors de 40 anys. Tot i això, els qui decideixen fer el pas acostumen a afrontar-lo amb una combinació d'esforç, vocació i orgull per l'ofici.
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