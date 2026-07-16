Els espanyols perden fins a 42 hores de son a l’any per la calor nocturna
Valentina Raffio
El canvi climàtic ens està traient el son. I no només metafòricament. Una anàlisi feta per la plataforma Climate Central estima que l’augment de la calor nocturna alimentat pel canvi climàtic està augmentant les taxes d’insomni arreu del món. Segons calcula l’informe, en tan sols 50 anys, l’increment de les temperatures nocturnes, que ara deixen mínimes per sobre dels 30 ºC en ciutats d’arreu del món i que compliquen cada vegada més agafar el son, ha multiplicat per dos la quantitat d’hores perdudes de descans des del 1970 fins ara. A Espanya, els registres indiquen que l’augment de nits càlides ja provoca la pèrdua de fins a 42 hores de son per persona i any. Els experts afirmen que aquest fenomen, lluny de ser una mera curiositat, demostra encara més com la crisi climàtica s’ha convertit en "un problema creixent de salut pública" que afecta el benestar de milions de persones de tot el globus i, en molts casos, posa en risc la seva vida.
El treball, publicat ahir, es basa en l’anàlisi de les dades de 1.338 grans ciutats d’arreu del món des del 1970 fins al 2025. L’estudi analitza el cas de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga. En aquestes metròpolis, que en total sumen gairebé set milions d’habitants, s’estima que l’augment de la calor nocturna provoca la pèrdua d’entre 30 i 42 hores de son a l’any. Els barcelonins, per exemple, perden fins a 39 hores de descans cada any per culpa de la calor nocturna. Els madrilenys, unes 30. Los saragossans, unes 34. Los sevillans i malaguenys, entre 40 i 41. I els valencians, que encapçalen el rànquing espanyol, dormen fins a 42 hores menys per culpa de l’escalfament global. El treball calcula que, en tots aquests casos, la crisi climàtica és la responsable directa de fins al 16% de les hores de son perdudes. Dit d’una altra manera, si aquest fenomen no existís es podrien evitar desenes d’hores d’insomni.
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