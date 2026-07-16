Natalitat
Aquests són els noms més posats a nadons a Catalunya el 2025
Biel se situa com el nom més elegit entre els nens per primera vegada i Júlia recupera el lideratge entre les nenes tres anys després
Cinc nens han rebut el nom de Lamine
Cristina Sebastián
Júlia (Julia) ha sigut el nom més posat el 2025 a Catalunya, segons les dades publicades per l’Idescat aquest dijous. Amb 449 nadons, recupera el primer lloc, que havia aconseguit per última vegada el 2022, tant respecte al conjunt de naixements com entre les nenes. De fet, Júlia havia encapçalat el rànquing de noms femenins durant nou anys al llarg de les dues últimes dècades i ha augmentat en 53 nadons respecte a l’últim any. Sofia (Sofía), que va ocupar el número 1 entre les nenes el 2024, és ara el segon nom més popular ,amb 427 nadons.
Quant als nens, Biel és el més posat per primera vegada des que va començar la sèrie històrica el 1997, amb 378 naixements, i Nil ocupa el segon lloc (375). Marc, que durant 25 anys va ser el més popular, torna al podi dels noms masculins.
Distribució per territori
La distribució dels noms més populars varia segons l’àmbit territorial. Entre els nens, Mateo és el més elegit en l’àmbit metropolità de Barcelona. Jan lidera les preferències a les comarques de Girona i el Camp de Tarragona, mentre que Marc és el favorit a les Terres de l’Ebre i el Penedès. Per la seva banda, Nil se situa en primera posició a les comarques centrals, Hugo lidera les llistes a Ponent i Pau és el nom més registrat a l’Alt Pirineu i Aran.
En el cas de les nenes, Sofia (Sofía) és el nom més freqüent tant en l’àmbit metropolità com a les Terres de l’Ebre. Júlia (Julia) lidera el rànquing al Camp de Tarragona, les comarques centrals, el Penedès i Ponent, mentre que Martina ha sigut el nom més elegit a les comarques de Girona i l’Alt Pirineu i Aran.
Com a anècdota, l’Idescat també dona compte que cinc nadons han rebut el nom de Lamine i sis més porten el nom de Daenerys, una de les protagonistes de Joc de trons.
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