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Catalunya demana a 15 experts un informe sobre el polèmic examen de Matemàtiques de les PAU per «prendre mesures»
La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, s’ha reunit aquest dimarts amb els responsables de les matèries de la selectivitat per fer una avaluació de les proves
Les matemàtiques tornen a convertir-se en el «drama» de la selectivitat a Catalunya: «Ha sigut terrible, criminal»
Helena López
Catalunya ha demanat a 15 experts un informe comparatiu sobre el polèmic examen de Matemàtiques de les PAU per «prendre mesures». Així ho ha explicat aquest dimecres la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en un acte de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya celebrat a la UPF. Un informe en què 15 professionals de les Matemàtiques –entre ells el president de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), segons ha remarcat la mateixa Montserrat– comparen l’examen de juny –el del «drama»–, el de les incidències [el que es fa dies després per a alumnat que no va poder presentar-se a l’examen], els d’anys anteriors i els de la resta de comunitats autònomes.
Montserrat es va reunir aquest dimarts amb els responsables de les matèries de la selectivitat per fer una avaluació de les proves; una reunió que ja tenien programada, però en la qual, evidentment, va sortir el tema de les matemàtiques (suspès amb un 4,1, la nota més baixa de l’última dècada).
Recollir percepcions «amb objectivitat»
La consellera ha destacat que en els 36 anys d’història de les PAU mai una consellera s’havia reunit amb els coordinadors de les matèries, i que la seva reunió d’aquest dimarts va ser la tercera trobada, per fer una avaluació contínua de les PAU, després de la introducció d’un nou model d’examen el 2024, «amb l’objectiu de recollir percepcions amb objectivitat» i «necessitats», tenint en compte, a més, que aquest any entra en vigor la fusió de les matèries de ciències a primer de batxillerat.
«Vam fer una enquesta als correctors de totes les matèries, de les 35, de forma anònima, per veure l’adequació del currículum amb el model d’examen, i aquests correctors han posat una nota superior al 8 a l’adequació de l’examen de Matemàtiques», ha assenyalat també la consellera, que ha destacat que exàmens com Química o Filosofia havien registrat més revisions d’examen que les matemàtiques. Segons ha assenyalat Montserrat, el nombre de sol·licituds de revisió de l’examen de Matemàtiques ha sigut de més de 490, mentre que per al de Química o Filosofia van ser «més de 500». El nostre objectiu és el «rigor acadèmic»: «Els exàmens no els posa el Govern, els posen els experts», ha conclòs.
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