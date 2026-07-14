Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ("amb garatge per a moto inclòs") i no paga hipoteca, aigua ni llum
A més d'habitatge, el vehicle inclou un sorprenent garatge posterior capaç d'allotjar una moto de gran cilindrada per a desplaçaments curts.
"No pago hipoteca, aigua ni llum. Visc en 12 m² dins d'aquest camió". Amb aquesta afirmació, José Antonio, funcionari i creador de contingut, presenta l'habitatge sobre rodes on ha decidit instal·lar-se. Ho fa en un vídeo publicat al seu perfil de TikTok, @illojoce, en el qual ensenya com s'ha aprofitat cada racó del vehicle.
El camió camperitzat, batejat amb el nom d'"El One Piece", amaga un interior que s'allunya de la imatge habitual d'una furgoneta amb un espai reduït per dormir. Només entrar-hi hi ha un saló amb més de 2,30 metres d'altura, una característica que aporta amplitud i permet moure-s'hi amb més comoditat.
Una cuina equipada fins al darrer detall
La zona de dia comparteix espai amb una cuina equipada amb fogó de gas, aigüera i nevera de 85 litres. L'equipament també incorpora un microones i un petit moble destinat a guardar ampolles de vi.
La distribució dels 12 metres quadrats permet incloure-hi, a més, un armari de grans dimensions i un bany complet amb dutxa. José Antonio mostra que la dutxa té prou espai per utilitzar-la còmodament, una de les prestacions més difícils d'integrar en aquesta mena de vehicles.
La zona de descans està formada per un llit d'1,35 metres d'amplada i dos metres de llargada. Tot el mobiliari ha estat pensat per combinar diferents funcions i aprofitar una superfície limitada sense renunciar als elements essencials d'un habitatge convencional.
Un garatge per a una moto de gran cilindrada
La part més sorprenent del camió es troba a la zona posterior. "Una de les coses més al·lucinants és el garatge, on pots posar fins i tot una moto de 1.000 cc", explica el funcionari en el vídeo.
Mitjançant un sistema que permet adaptar l'espai interior, el vehicle pot transportar una motocicleta de gran cilindrada. D'aquesta manera, José Antonio disposa d'un segon mitjà de transport per als desplaçaments curts sense haver de moure sempre el camió.
Sense factures domèstiques, però amb altres despeses
Viure sobre rodes permet prescindir d'una hipoteca o d'un lloguer convencional i, en el cas de José Antonio, també dels rebuts habituals d'aigua i electricitat. Aquest estil de vida, però, no significa que les despeses desapareguin completament.
La compra i la transformació del vehicle requereixen una inversió inicial important. També cal assumir el combustible, l'assegurança, els impostos, les revisions mecàniques, les possibles avaries i el manteniment dels sistemes d'aigua i energia. A tot això s'hi afegeix la necessitat de disposar de llocs adequats per estacionar i buidar els dipòsits.
Malgrat aquestes limitacions, José Antonio defensa una manera de viure basada en la mobilitat, l'autosuficiència i l'aprofitament de l'espai. A través del seu compte de TikTok comparteix el funcionament de la seva casa sobre rodes i les experiències quotidianes d'una vida allunyada dels habitatges convencionals.
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