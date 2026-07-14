Necrològica
Mor l’actriu Ascen López als 69 anys un mes abans del final de ‘Muertos S.L.’
La intèrpret donava vida a Nieves Torralba a la comèdia funerària dels germans Caballero, que acomiadarà definitivament les trames a Netflix el pròxim 7 d’agost
Carlos Merenciano
L’actriu Ascen López ha mort als 69 anys, una edat que va fer el mes de maig passat. La Unió d’Actors i Actrius ha confirmat la notícia amb un missatge de condol dirigit als seus familiars i amics, acomiadant una intèrpret que en els últims anys havia guanyat popularitat gràcies al seu treball a Muertos S.L.
López interpretava Nieves Torralba en la comèdia negra creada per Laura i Alberto Caballero. El seu personatge formava part del nucli principal de la Funeraria Torregrosa, el negoci familiar al voltant del qual gira la sèrie. La notícia arriba poques setmanes abans de l’estrena de la quarta temporada, que Netflix llançarà el pròxim 7 d’agost i que servirà com a comiat definitiu de la ficció.
Abans de morir, Ascen López va poder compartir un últim viatge professional amb diversos companys de Muertos S.L. El mes de juny passat, l’actriu va viatjar a Los Angeles per participar en una xerrada a l’Instituto Cervantes al costat de l’equip de la sèrie, una cita que va formar part de la promoció internacional de la ficció i que ella va viure acompanyada per alguns dels seus companys de repartiment.
La mort de l’actriu afegeix un to especialment emotiu a l’estrena dels últims capítols. La quarta temporada posarà fi a les trames de la Funeraria Torregrosa amb sis nous episodis, en els quals els espectadors podran tornar a veure-la com a Nieves Torralba. El seu comiat arriba en un moment en què la sèrie es preparava per tancar el seu recorregut després d’haver nascut a Movistar Plus+ i continuar després a Netflix.
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