Successos
La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
Hi ha quatre detinguts a Espanya, Portugal i Panamà i s'han fet registres a Barcelona, Girona, Tarragona i Porto
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. Segons una nota de premsa d'aquest dilluns, hi ha quatre persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb el comunicat de premsa, es van fer registres a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, i a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal. La Policia ha desarticulat dos centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a les transferències.
Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme nou persones físiques i 19 mercantils.
Les diligències de la Policia, així com l'estudi de comptes bancaris, d'operatives de constitució d'empreses, vigilàncies, observacions telefòniques i sol·licituds de cooperació internacional, van permetre determinar l'abast i transcendència de l'entramat.
Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització, que desenvolupaven funcions de gestió.
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