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La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics

Hi ha quatre detinguts a Espanya, Portugal i Panamà i s'han fet registres a Barcelona, Girona, Tarragona i Porto

Dos agents de la Policia Nacional, durant una operació.

Dos agents de la Policia Nacional, durant una operació. / Policia Nacional

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ACN

Girona

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. Segons una nota de premsa d'aquest dilluns, hi ha quatre persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb el comunicat de premsa, es van fer registres a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, i a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal. La Policia ha desarticulat dos centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a les transferències.

Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme nou persones físiques i 19 mercantils.

Les diligències de la Policia, així com l'estudi de comptes bancaris, d'operatives de constitució d'empreses, vigilàncies, observacions telefòniques i sol·licituds de cooperació internacional, van permetre determinar l'abast i transcendència de l'entramat.

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Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització, que desenvolupaven funcions de gestió.

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