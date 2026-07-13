Necrològica
Mor amb cent anys la 'drag queen' Gilda Love
Referent de l'escena LGTBI, la transformista va ser protagonista els anys 70 i 80 dels cabarets del Raval
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Barcelona
L'artista transformista Gilda Love ha mort amb cent anys, segons ha anunciat a les xarxes socials l'Associació GAG LGTBIQA+ Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Gilda Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique Gustavo Francisco, nascut el 1926 a San Fernando, Cadis. La major part de la trajectòria artística la va desenvolupar a Barcelona, on durant les dècades dels setanta i els vuitanta va aconseguir notorietat als cabarets del Raval.
El nom artístic Gilda Love homenatjava l'actiu de Hollywood Rita Hayworth i el paper que la va convertir en icona del cinema al film Gilda. Referent de l'escena LGTBI, es va mantenir dalt dels escenaris durant dècades.
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