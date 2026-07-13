Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Paneque EmpordàJosep FernándezCorredor mediterraniJunts Puigdemont
instagramlinkedin

Necrològica

Mor amb cent anys la 'drag queen' Gilda Love

Referent de l'escena LGTBI, la transformista va ser protagonista els anys 70 i 80 dels cabarets del Raval

Gilda Love.

Gilda Love. / @gag_lgtbiqa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

L'artista transformista Gilda Love ha mort amb cent anys, segons ha anunciat a les xarxes socials l'Associació GAG LGTBIQA+ Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Gilda Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique Gustavo Francisco, nascut el 1926 a San Fernando, Cadis. La major part de la trajectòria artística la va desenvolupar a Barcelona, on durant les dècades dels setanta i els vuitanta va aconseguir notorietat als cabarets del Raval.

El nom artístic Gilda Love homenatjava l'actiu de Hollywood Rita Hayworth i el paper que la va convertir en icona del cinema al film Gilda. Referent de l'escena LGTBI, es va mantenir dalt dels escenaris durant dècades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
  2. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  3. Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
  4. Què farà Junts a partir de dijous?
  5. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
  6. No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
  7. Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables
  8. Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar

Mor amb cent anys la 'drag queen' Gilda Love

Mor amb cent anys la 'drag queen' Gilda Love

Aitana i El Mago Pop adquireixen el teatre Aquitània per "donar suport a la cultura i les arts escèniques"

Aitana i El Mago Pop adquireixen el teatre Aquitània per "donar suport a la cultura i les arts escèniques"

Pere Albó, en llibertat a disposició del jutge després de masturbar-se davant de menors a la piscina d'un hotel

Pere Albó, en llibertat a disposició del jutge després de masturbar-se davant de menors a la piscina d'un hotel

MESCat suspèn de militància Albó de forma cautelar després de la detenció per masturbar-se en la piscina d'un hotel

MESCat suspèn de militància Albó de forma cautelar després de la detenció per masturbar-se en la piscina d'un hotel

La mort d’una nena en una zona de bany natural a Catalunya reobre l’avís: cal vigilar també l’entorn

La mort d’una nena en una zona de bany natural a Catalunya reobre l’avís: cal vigilar també l’entorn

Oficial: María León fitxa pel London City fins al 2029

Oficial: María León fitxa pel London City fins al 2029

Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu a Espanya? La crisi climàtica canvia el tauler de joc i augmenta el risc d’episodis extrems

Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu a Espanya? La crisi climàtica canvia el tauler de joc i augmenta el risc d’episodis extrems

El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendent de la tornada dels mundialistes, els reforços i la sortida de Ferran Torres

El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendent de la tornada dels mundialistes, els reforços i la sortida de Ferran Torres
Tracking Pixel Contents