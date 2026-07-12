La zona zero de l'incendi d'Almeria incompleix l'obligació de tenir pla d'emergències
Les flames deixen 12 morts i 6.600 hectàrees calcinades, evidenciant greus llacunes i buits en la prevenció
Isabel Morillo
La crueltat de l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, amb 12 morts i 6.600 hectàrees calcinades, deixa moltes preguntes en l'aire. Com un foc destinat a ser un simple incendi de cuneta s'ha convertit en el més mortífer d'Espanya en el que va de segle? Què ha fallat? En concloure el dissabte, les flames seguien sense estabilitzar-se. Hi haurà temps per a analitzar amb rigor els interrogants de la mà dels experts, però resulta evident l'existència de greus llacunes i buits, sumats a factors externs que van ajudar al fet que el foc corregués com la pólvora.
El canvi climàtic es troba darrere de la catàstrofe. Almeria ha sofert els dos últims anys episodis de pluges torrencials en una província tradicionalment desèrtica. Encara que no és una zona de grans masses forestals, l'espart, les pastures i el matoll van proliferar després de les precipitacions, actuant com el combustible perfecte. Les onades de calor extrem van convertir tota aquesta vegetació en pastura seca per a les flames. El vent es va aliar amb el foc.
Ja no hi ha ramaderia extensiva ni ramats suficients per a netejar la muntanya. El Pla Anual d'Incendis de la Junta d'Andalusia assenyala que la pèrdua dels usos tradicionals, de les explotacions silvícoles i del pasturatge afavoreix la continuïtat del combustible i augmenta la virulència dels focs.
El paisatge humà ha canviat. En les cortijadas de la comarca abunden ara habitatges ocupats en la seva major part per estrangers que trien la província amb més hores de sol per a la seva jubilació. Moltes d'aquestes cases manquen de llicència i són il·legals, segons denuncia Ecologistes en Acció. Amb accessos construïts a vegades sobre rambles i barrancs, es tracta d'habitatges aïllats i disseminats que manquen d'un protocol urbanístic adequat per a afrontar una emergència.
La futura arribada de l'AVE —amb estació en Vera-Almanzora— ha disparat les expectatives immobiliàries, multiplicant els anuncis de masos en venda. Si les administracions no han tingut la capacitat legal ni política per a derrocar en 23 anys una mola il·legal de ciment com l'hotel del Algarrobico al parc natural de Cap de Gata, quina esperança hi ha que s'actuï sobre centenars de cases disperses?
Crònica d'un perill diagnosticat
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va qualificar aquest incendi de "rar". No obstant això, existien clars precedents en la zona. El 7 de febrer de 2024 es va declarar un incendi en el paratge Cortijo Cortetes, en Sierra Cabrera (Turre). Aquesta mateixa serra arrossega el greu antecedent de 2009, quan un foc va calcinar al voltant de 4.000 hectàrees afectant els municipis de Turre i Mojácar.
Amb aquest historial, el Pla anual per a la prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals d'Andalusia per a l'any 2026 situa expressament a Los Gallardos en una "zona de perill" enfront dels incendis, igual que a Bédar, Turre i Mojácar. Aquesta inclusió té implicacions legals estrictes: els municipis afectats estan obligats per llei a elaborar un Pla Local d'Emergència per Incendis Forestals (Pleif). Així mateix, els propietaris de nuclis de població aïllats, urbanitzacions, càmpings i instal·lacions en aquestes zones han de redactar els seus propis Plans d'Autoprotecció, corresponent a les autoritats locals exigir-los, aprovar-los i integrar-los en el pla municipal.
No obstant això, en consultar el registre oficial de la Conselleria de Sanitat, Presidència i Emergències actualitzat al 23 de març de 2026, Los Gallardos no figura entre els municipis amb un pla homologat. En tota la província d'Almeria, només les localitats de María i Tíjola compleixen amb aquest requisit. L'actual alcalde de Los Gallardos va ser regidor del PSOE, va passar a Ciutadans i va guanyar posteriorment les eleccions amb el PP; les responsabilitats, per tant, van més enllà de les sigles polítiques.
Les conseqüències dels "camins cecs"
Què implica mancar d'aquest pla? Que el consistori no disposa d'un inventari de recursos locals, ni de rutes d'evacuació preestablertes, ni d'un protocol municipal d'avís. Els experts assenyalen que aquests plans han d'incloure mapes de confinament, inventaris de punts d'aigua i dissenys de talls de carreteres. Són precisament els "camins cecs", senderes i vies sense sortida, els que es converteixen en paranys mortals quan el fum impedeix la visibilitat i les flames canvien de direcció. De fet, diverses de les víctimes de l'incendi van ser trobades després d'intentar fugir per rutes intransitables o camins sense sortida.
El cas de Los Gallardos no és una excepció. El registre oficial compta únicament amb 139 plans d'emergència homologats en tota Andalusia, a pesar que són moltíssims més els municipis en risc. Falten recursos als ajuntaments, abunden els plans caducats i existeix una preocupant falta de compromís de nombrosos responsables públics.
La polèmica sobre si degué enviar-se o no un missatge generalitzat als mòbils a través del sistema ÉS-Alert resulta absurda per als tècnics. La Junta explica que el sistema no permetia discriminar amb suficient precisió geogràfica entre els veïns que havien de ser evacuats i aquells que havien de confinar-se a les seves cases. Un únic missatge massiu hauria generat més confusió i un caos circulatori perillós.
El Govern andalús de PP i Vox té deures pendents. Vox ocupa una de les vicepresidències de la Junta i ha fet bandera del seu rebuig a les polítiques contra el canvi climàtic, al mateix temps que la lluita contra el maó il·legal no figura entre les seves prioritats ideològiques. Tenen molta feina per davant. L'incendi ha estat una desgràcia alimentada pel clima i el vent, però les llacunes normatives i els incompliments institucionals han de quedar sota el focus quan almenys 12 persones han perdut la vida.
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