Mundial 2026
París considera “absolutament inacceptables” les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa: “Tenen un altíssim nivell, això sí, sense francesos”
”Si aquesta declaració és exacta, és absolutament inacceptable. No reflecteix en absolut el que és França”, va afirmar el ministre francès de l’Interior, Laurent Nuñez
EFE
El ministre francès de l’Interior, Laurent Nuñez, va qualificar aquest diumenge d'"absolutament inacceptables" les declaracions de l’expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy, que va afirmar que la selecció francesa de futbol té "un nivell altíssim, això sí, sense francesos", en una columna publicada a El Debate després de la classificació d’Espanya per a les semifinals del Mundial.
"Si aquesta declaració és exacta, és absolutament inacceptable. No reflecteix en absolut el que és França", va afirmar Nuñez en una entrevista a la televisió BMF TV en ser preguntat per les paraules de l’excap de l’Executiu espanyol.
"França és un país de diversitat"
El ministre va defensar que França és "un país de diversitat, on tothom pot desenvolupar-se i trobar el seu lloc", i va lamentar que aquest tipus de comentaris alimentin els atacs racistes contra els jugadors de la selecció francesa, en particular contra el seu capità, Kylian Mbappé.
"Crec que encara ens queda molt camí per recórrer per viure tots plegats amb cohesió. França és una República on tothom té el seu lloc, sigui quin sigui el seu origen, les seves conviccions o la seva religió, sempre que es respectin les regles comunes de la República", va afirmar.
Va afegir que declaracions com aquestes "no ofereixen una imatge d’esperança" a molts joves francesos i va confessar que li produeixen "desolació".
Nuñez també va situar la polèmica en el debat sobre la identitat nacional i va rebutjar la visió que contraposa una suposada "França històrica" o "França cristiana", defensada per l’extrema dreta, a una "nova França", una tesi atribuïda a l’extrema esquerra. "Només hi ha una França", va afirmar, "una República en la qual tothom ha de poder trobar el seu lloc", va insistir.
A les crítiques s’hi va sumar el primer secretari del Partit Socialista (PS), Olivier Faure, que va rebutjar les paraules de Rajoy i va defensar que "la selecció de França està formada únicament per francesos".
"França no és una nació ètnica. No té un color de pell ni una religió. És una nació política unida al voltant del lema de la República", va escriure Faure a les xarxes socials, abans d’afegir: "Per molt que això desagradi a la dreta racista".
Rajoy va escriure a la seva columna que la selecció francesa té "un nivell altíssim, això sí, sense francesos", tot i que dels 26 futbolistes convocats pel seleccionador Didier Deschamps només tres van néixer fora de França: Michael Olise, Marcus Thuram i Brice Samba. La resta va néixer en territori francès, tot i que molts són fills o nets d’immigrants.
La polèmica revifa un debat recurrent sobre immigració i identitat nacional a França que va cobrar força després de la victòria de la selecció francesa en el Mundial de 1998, quan l’extrema dreta va qüestionar que aquell equip representés la "veritable" França per l’origen familiar d’alguns dels seus jugadors.
Via: Regió7
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