Oblit a l'escola: un 60% d'alumnes no sap dir el nom d'una víctima d'ETA
Una enquesta del Memorial de Víctimes posa de manifest “l'enorme desconeixement que tenen els joves sobre la realitat del terrorisme”
Juan José Fernández
Ni Miguel Ángel Blanco, ni Francisco Tomás i Valent, ni Gregorio Ordóñez, ni Irene Villa, ni Fernando Buesa... Un 60,38% d'alumnes d'ESO i Batxillerat desconeixen el nom d'alguna víctima del terrorisme. A més, un 66,45% d'aquests alumnes no sap dir el nom d'un terrorista famós.
Les dades es desprenen d'una enquesta realitzada en el Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme que té la seva seu en un casalot de Vitòria. Recentment ha publicat l'estudi el Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals (CEPC), en la seva col·lecció Memòria Democràtica. La mostra es va realitzar amb qüestionaris en un memorial que, entre 2023 i 2024, va rebre la visita de 2.581 escolars provinents d'Euskadi, Navarra, La Rioja i Castella i Lleó. A 675 se'ls va lliurar qüestionari, i van contestar 462.
Els resultats han confirmat el temor dels seus impulsors, “la inquietud per l'enorme desconeixement que tenen els joves sobre la realitat del terrorisme” i “els riscos que es deriven de desconèixer el passat o conèixer-lo d'una manera esbiaixada”. Ho diuen en el pròleg de ‘Terrorisme i Educació, un repte pendent a Espanya’, editat pel CEPC, l'historiador Raúl López Romo, responsable d'educació i exposicions del Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme, i la sociòloga Marta Rodríguez Fouz, professora en la Universitat Pública de Navarra.
Els dos compilen les aportacions d'altres set autors per a una obra que recull com la indolència en els programes educatius va edificant la desmemòria del terrorisme en les noves generacions.
Dades
“A les aules basques conviuen nets d'assassinats per ETA amb alumnes que mai han entaulat una conversa a casa sobre aquesta organització terrorista o que tenen postures comprensives cap a la ‘lluita armada’”, escriu López Romo en el seu estudi.
Una àmplia majoria d'alumnes enquestats (el 74,24%) ha sentit parlar d'ETA a les seves cases, però més de la meitat de la mostra, el 51,73%, està ocupada per xavales i xavals que no han escoltat mai el testimoniatge d'una víctima del terrorisme.
Tenint en compte aquestes dades marc, pot explicar-se que una franja ampla d'enquestats, un 47,89%, va respondre que, en “les últimes dècades de violència política al País Basc”, la qual cosa hi ha hagut és “un conflicte entre dos bàndols”.
Es desdibuixa el passat. De la mateixa forma, persisteix, i ho reflecteix l'enquesta, “un nucli radicalitzat o susceptible de radicalització, immune als missatges de l'educació en valors i per la pau que transmet l'escola”. Un 14,93% d'alumnes van contestar “sí” a la pregunta “Creus que la violència pot estar justificada per a aconseguir objectius polítics’”.
La desmemòria del terrorisme a l'escola és causada per una “suma de factors”, diu a aquest diari Raúl López Romo. “És un tema delicat, que ha causat molt de dolor i encara és pròxim; genera incomoditat”. Però hi ha a més una marca ideològica: “Sembla que si t'interessa tractar-ho ets de dretes. I continua generant dures controvèrsies polítiques, la qual cosa allunya a molts professionals, que ho veuen com una cosa tòxica”.
Xerrades a classe
Ocorre tot això majoritàriament en una societat, la basca, en la qual el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (COVITE) ha registrat, en els sis primers mesos d'enguany, 129 actes de suport a ETA, la majoria d'ells a Guipúscoa i Biscaia.
Alguns detalls rellevants flanquegen un fenomen que cobra relleu enguany, en el qual es compleixen 40 de l'atemptat contra un autobús de joves guàrdies civils en la plaça de la República Dominicana de Madrid i mig segle de la desaparició del dirigent etarra dissident Pertur, i quan s'està a un any del trentè aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Entre aquests detalls, que es ressenyen en el treball compilat per López Romo i Rodríguez Fouz. Potser no és menor per la seva eloqüència el fet que “fins a la data, a la Selectivitat mai s'ha preguntat a l'alumnat basc pel terrorisme”.
I no és que el fenomen terrorista sofert per Espanya al llarg de mig segle estigui completament absent de la formació dels alumnes, però sí que es pot dir que té una presència residual. De més de 704.000 alumnes de batxillerat matriculats a Espanya en 2025 (dada difosa per Presidència del Govern), 22.047 (tres de cada cent) va escoltar el testimoniatge d'alguna víctima del terrorisme en alguna xerrada presencial a l'aula. D'aquests, 4.001 i 1.112 alumnes estudiaven en centres educatius bascos i navarresos. La majoria dels quals han assistit a una d'aquestes xerrades ho ha fet en el marc d'un programa que des de 2017 promou el Ministeri de l'Interior.
Fer que els alumnes prenguin consciència de la memòria democràtica de la seva societat no és un costum tan arrelat a Espanya com en altres països europeus. Dona dades per a una comparativa el volum del CEPC. El memorial vitorià ha estat visitat, l'any de realització de l'enquesta, per 27.402 persones. D'elles, el 9,41% eren integrants de “grups educatius”. A Bèlgica, en la Kazerne Dossin, memorial de l'Holocaust i les deportacions de jueus a Auschwitz, un 33% de visites són d'escolars. El Juli Senteret de Noruega, que recorda les massacris ultres d'Oslo i Utoya de 2011, registra un 50% de visites d'estudiants.
“Una anàlisi retrospectiva de les lleis educatives posa de manifest que el terrorisme no ha tingut la presència que requereix, ni s'ha inclòs dins dels aprenentatges mínims amb els quals tot alumnat hauria d'acabar la seva formació bàsica”, conclouen els autors del treball, i demanen: “Ha de buscar-se un consens sobre la necessitat d'abordar el fenomen terrorista de manera curricular, amb independència del signe polític del partit governant”.
Via: Regió7
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