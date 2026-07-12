Mor una de les dones hospitalitzades per l'incendi de Los Gallardos (Almeria) i s'eleven a 13 els morts
La persona morta és una dona de 93 anys que romania ingressada en l'UCI del centre hospitalari d'Almeria
Antonio Muñoz
Una de les persones ferides greus que van ser traslladades a l'Hospital Universitari Torrecárdenas després de l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, ha mort aquest diumenge, segons han informat fonts sanitàries al Correu d'Andalusia.
Segons informen aquestes fonts, la víctima és una dona de 93 anys que romania ingressada en l'UCI del centre hospitalari d'Almeria. La seva defunció no s'ha produït per cremades, sinó per patologies prèvies, encara que formava part del grup de vuit persones hospitalitzades a conseqüència del tràgic incendi.
Els ferits més greus van ser evacuats a la unitat de Grans Cremats de l'Hospital Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Amb aquesta mort, el balanç provisional de víctimes mortals pel foc s'eleva ja a 13 morts.
L'incendi ha arrasat més de 7.000 hectàrees
La defunció es produeix després que l'incendi hagi estat donat per estabilitzat, segons va anunciar Juanma Moreno, després d'arrasar unes 7.000 hectàrees i obligar al desallotjament d'al voltant de 1.600 persones en diferents nuclis i disseminats de la comarca. La Junta ha autoritzat ja el retorn progressiu dels veïns als seus habitatges.
Durant la jornada d'aquest diumenge també s'han donat per finalitzades les labors de rastreig en les zones afectades sense que s'hagin localitzat noves víctimes en el perímetre cremat. Un centenar d'efectius, amb suport de drons i gossos especialitzats, ha participat en les batudes en rambles, habitatges en ruïnes i punts de difícil accés.
Vuit denúncies per desaparició
El balanç de l'incendi queda ara en 13 morts, mentre continua el procés d'identificació dels cossos mitjançant proves genètiques. Les mostres d'ADN van ser traslladades a Madrid per a la seva anàlisi i posterior acarament amb possibles familiars.
La Guàrdia Civil manté obertes les recerques i consten vuit denúncies formals per desaparició relacionades amb l'incendi. Les autoritats han insistit en la necessitat d'esperar als resultats forenses per a confirmar la identitat i nacionalitat de les víctimes.
En paral·lel, diversos governs europeus segueixen pendents de l'evolució del cas. La ministra delegada de Francofonia i Col·laboració Internacional de França ha avisat que una dona francesa podria figurar entre les persones desaparegudes en l'incendi i ha assegurat que l'Executiu francès està en contacte amb les autoritats espanyoles per a confirmar o descartar el seu parador.
La representant francesa ha demanat a més “la major de les cauteles” davant la situació a Almeria i ha recomanat als ciutadans francesos que es trobin a Espanya que evitin qualsevol zona afectada per les flames.
L'incendi de Los Gallardos es converteix així en una de les tragèdies forestals més greus registrades a Andalusia, marcada per la rapidesa extrema amb la qual van avançar les flames, el vent, l'orografia i la presència d'habitatges dispersos en la zona afectada.
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