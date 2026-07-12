200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Cantat Junior amb un concert a les escales de la catedral de Girona
El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països
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Berta Artigas Fontàs
Girona
Uns 200 cantaires d'entre 10 i 16 anys han donat el tret de sortida a l'onzena edició de l'Europa Cantat Junior, amb l'espectacle 'Baixem a la plaça', un homenatge a la música en català dirigit per Jaume Sala. Des de les escales de la catedral, s'han interpretat cançons de la "banda sonora del nostre país" com 'El cant dels ocells', 'El noi de la mare' o 'Girona m'enamora'.
El festival de cors infantils i juvenils, itinerant i no competitiu, aplegarà a la ciutat 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina. També hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia. La mostra s'allargarà fins diumenge vinent amb concerts gratuïts i tallers de creació musical.
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