8 de setembre
L’Assemblea Educativa de Catalunya convoca una vaga per al primer dia de curs: «No començarà amb normalitat»
L’organització reclama al Govern que convoqui de manera urgent la taula de negociació amb el comitè de vaga per arribar a acords que permetin millorar l’educació pública
Catalunya acaba un curs marcat per 25 vagues educatives i un «acord» que no apaivaga el conflicte
Clàudia Mas
L’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordat convocar una vaga als centres educatius públics el pròxim 8 de setembre, coincidint amb el primer dia del curs escolar.
La decisió s’ha pres durant una trobada celebrada a Sant Celoni, en què també han participat representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, organitzacions amb capacitat legal per formalitzar la convocatòria.
La portaveu de l’AEC, Mònica Rodrigo, ha advertit, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que l’inici del curs no es desenvoluparà amb normalitat, malgrat les previsions del Departament d’Educació.
«Tot i que el departament digui que el curs començarà amb normalitat, no serà així», ha assegurat Rodrigo. La portaveu també ha assenyalat que la comunitat educativa no vol esperar fins a l’inici de les classes per obrir les negociacions amb l’Administració.
Per aquesta raó, l’AEC ha instat el Govern a convocar de manera urgent la taula de negociació amb el comitè de vaga. L’objectiu, segons l’organització, és arribar a consensos i acordar mesures que contribueixin a millorar el sistema educatiu públic abans del començament del nou curs.
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