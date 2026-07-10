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Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora

zamora empresario

zamora empresario

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Rosada Hervella, empresària referent de la indústria alimentària espanyola, reconeguda per impulsar la innovació, la internacionalització i el lideratge femení.

Via: Diari de Girona

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