Memòria històrica
Una quarantena de docents recorren espais de l’exili a Ribesaltes, Cotlliure i Portbou
Durant dues jornades han visitat el Memorial del Camp de Ribesaltes, el castell reial de Cotlliure, l’espai Antonio Machado i la seva tomba, així com els espais dedicats a Walter Benjamin a Portbou
Europa Press
Una quarantena de docents catalans i francesos han participat en el tercer viatge formatiu del projecte Exilis, una experiència immersiva que els ha permès recórrer espais de memòria de l’exili a Ribesaltes, Cotlliure i Portbou.
Durant dues jornades —aquest dimecres i dijous— han visitat el Memorial del Camp de Ribesaltes, el castell reial de Cotlliure, l’espai Antonio Machado i la seva tomba, així com els espais dedicats a Walter Benjamin a Portbou, segons ha informat aquest divendres el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat en un comunicat.
L’itinerari ha permès abordar sobre el terreny la complexitat de la frontera pirinenca entre 1936 i 1946, "marcada per la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, els exilis republicans, les persecucions i el tancament de la frontera".
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, afirma que aquest viatge ha mostrat que la frontera no és només una línia geogràfica, sinó un espai d’experiències humanes, i considera que "posar en relació els llocs de memòria de l’espai català transfronterer ajuda a construir una mirada europea sobre els exilis del segle XX".
Amb aquesta nova edició, el projecte Exilis supera els 120 docents formats, procedents de tots dos costats dels Pirineus, i les tres accions desenvolupades fins ara han "consolidat" una metodologia basada en el treball conjunt entre professorat, historiadors, mediadors culturals i institucions de memòria.
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