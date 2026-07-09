Ciclistes
Xavi Abat, advocat: "A partir de l’1 d’octubre, canvien les normes de circulació i la manera d’avançar els ciclistes a la carretera"
Segons explica l’expert, un dels titulars que més ressò ha tingut assegura que "ja no es podrà avançar els ciclistes", però es tracta d’una interpretació que incorrecta
David Cruz
Els conductors i ciclistes hauran d’adaptar-se a una sèrie de modificacions del Reglament General de Circulació que entraran en vigor el pròxim 1 d’octubre. Així ho ha recordat l’advocat Xavi Abat, que ha volgut aclarir alguns dels missatges que han circulat les darreres setmanes sobre la reforma.
Segons explica l’expert, un dels titulars que més ressò ha tingut assegura que “ja no es podrà avançar els ciclistes”, però es tracta d’una interpretació que no és correcta.
“A partir de l’1 d’octubre, canvien les normes de circulació i la manera d’avançar els ciclistes a la carretera”, assenyala Abat, que subratlla que l’avançament continuarà sent possible sempre que es respectin les noves condicions establertes per la normativa.
Entre els canvis més rellevants hi ha l’obligació d’extremar la precaució durant la maniobra. Els conductors han d’adaptar la velocitat a les circumstàncies de la via i complir les noves exigències destinades a reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables de la carretera.
La reforma també incorpora novetats relacionades amb l’ús del casc i amb la circulació de les bicicletes en entorns urbans. L’objectiu d’aquestes mesures és afavorir una convivència més segura entre vehicles de motor i ciclistes, reduir el risc d’accidents i millorar la protecció de les persones que es desplacen sobre dues rodes.
Un canvi que afecta milions de persones
L’advocat recorda que aquests canvis afectaran milions de persones, tant les que utilitzen el cotxe en els seus desplaçaments diaris com les que es mouen en bicicleta per ciutat o carretera.
Per això, considera recomanable conèixer les noves obligacions de circulació abans que entrin en vigor per evitar sancions i, sobretot, contribuir a una circulació més segura.
Per a Xavi Abat, comprendre el contingut de la norma és tan important com complir-la. Segons el seu parer, una informació correcta sobre les novetats legislatives permetrà que conductors i ciclistes comparteixin la via amb més seguretat i amb menys conflictes un cop les noves regles comencin a aplicar-se.
Via: Sport
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