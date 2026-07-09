Dur testimoni
Rocío, una dona gran que viu al carrer després de perdre la llar arran de la mort del seu marit: "La gent s'ha portat molt bé amb mi"
"Estic desperta des de les 7 del matí per escombrar la meva zona", explica
La vida de la Rocío es va trencar després de la mort del seu marit. El que fins aleshores havia estat una existència amb casa, rutines i una certa estabilitat va començar a esquerdar-se fins a deixar-la sense llar. Avui, la Rocío és una dona gran que viu al carrer i que intenta tirar endavant amb l’ajuda puntual del veïnat i una serenitat que contrasta amb la duresa de la seva situació.
La seva història posa nom i rostre al problema de l’habitatge i a la fragilitat de moltes persones que, després d’una vida aparentment normalitzada, poden quedar fora del sistema quan fallen els ingressos, la xarxa familiar o el suport institucional.
Rocío explica que la situació va començar a empitjorar arran de la mort del seu marit. Quan es va quedar vídua, les coses no li van anar bé i va intentar sortir-se’n treballant en la neteja d’una casa. Aquella feina, però, no li va permetre mantenir-se econòmicament i finalment va acabar perdent la llar.
Malgrat haver de dormir al carrer, Rocío parla del seu dia a dia amb una calma que sorprèn. Assegura que pot suportar la situació sempre que la deixin tranquil·la: "Si no es fiquen amb tu". També destaca el tracte que ha rebut per part del veïnat i ho resumeix amb una frase clara: "La gent s’ha portat molt bé amb mi", explica en un vídeo publicat al TikTok de @bcnapiedecalle. Aquest suport li ha permès fer una mica més suportable una realitat especialment dura a la seva edat.
Petits gestos amb un valor enorme
En el seu cas, els petits gestos tenen un valor enorme. La dona explica que moltes persones li donen 1 euro o 50 cèntims, una ajuda que li serveix per comprar pa. En altres ocasions, també li han portat menjar en quantitat, fins al punt que no sempre ha pogut acabar-se tot el que li oferien.
Tot i la precarietat, Rocío intenta conservar una rutina i cuidar l’espai on passa bona part del dia. Explica que es lleva aviat i que neteja la zona on s’està: "Estic desperta des de les 7 del matí per escombrar la meva zona". No vol donar una imatge d’abandonament, malgrat que la seva realitat sigui la de viure al carrer.
El seu dia a dia transcorre entre passejades i visites al metge. El mal d’esquena l’obliga a acudir sovint a consulta, una conseqüència difícil d’evitar quan s’ha de dormir entre cartons. Per més enteresa que mostri, passar les nits al ras acaba afectant el cos, encara més quan es tracta d’una persona gran.
Rocío intenta afrontar la situació de la millor manera possible, però el seu cas va més enllà d’una història individual. Que una dona gran, que abans tenia una casa, una vida organitzada i una rutina, acabi dormint al carrer entre cartons evidencia una fractura social profunda.
El seu testimoni és també una advertència sobre la fragilitat de moltes persones davant el sistema d’habitatge. Quan perdre una parella, quedar-se sense ingressos suficients o encadenar una mala etapa pot acabar expulsant algú de casa seva, el problema ja no es pot llegir només com una mala ratxa personal. És el reflex d’un model que deixa cada vegada menys marge a les persones que ja viuen en situació de vulnerabilitat.
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