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Mor la cantant Bonnie Tyler als 75 anys

L’artista britànica va ingressar a finals de maig en un hospital de Faro, al sud de Portugal, després d’haver-se sotmès a una cirurgia intestinal que la va deixar en coma induït

Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler. / ZSOLT CZEGLEDI / EFE

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EFE

Londres

La cantant Bonnie Tyler ha mort als 75 anys. L’artista britànica va ingressar a finals de maig en un hospital de Faro, al sud de Portugal, després d’haver-se sotmès a una cirurgia intestinal que la va deixar en coma induït.

Tyler, nascuda com a Gaynor Hopkins, va saltar a la fama a finals de la dècada dels 70 amb cançons com It's a Heartache, però va assolir l’estrellat internacional als anys 80 amb l’icònic Total Eclipse of the Heart (1983).

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