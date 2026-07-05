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Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

El foc s'ha intensificat per la tramuntana i els efectius volen evitar que entri al massís dels Aspres

Bombers francesos

Bombers francesos / Matthieu RONDEL / AFP

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ACN

Barcelona

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi que des de dissabte al vespre afecta la Catalunya del Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac a les 19.31 hores i en les darreres hores s'han intensificat per la Tramuntana. Els mitjans es concentren a Ille-sur-Têt, Rodès i Bouleternère per evitar que el les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerre. Per això, s'ha reforçat el nombre d'efectius, que ja arriben als 700, amb el suport de 200 vehicles i nou mitjans aeris. Les carreteres RD66 -entre Vinçà i Ille-sur-Têt-, l'RD2, RD13 i RD17 es mantenen tallades.

Les operacions aèries s’han reprès des de les 7.00 hores d’aquest diumenge amb tres helicòpters bombarders d’aigua, dos hidroavions Canadair i dos avions DASH. També hi participen cinc columnes de reforç, un contingent europeu (romanès) i un dispositiu de llançament de producte retardant. A més, s’han mobilitzat 25 gendarmes i quinze agents de carreteres per garantir la seguretat de la zona.

Els plans comunals de salvaguarda de Trévillach, Tarerach, Montalba, Rodès, Ille-sur-Têt, Bouleternère i Vinça estan activats des de dissabte. Els habitants de les masies aïllades de Montalba, Rodès, Bouleternère i Ille-sur-Têt han estat concentrats als ajuntaments o en espais d’acollida.

En paral·lel, com a mesura preventiva, el prefecte ha demanat als alcaldes de poblacions properes que concentrin als ajuntaments als veïns que viuen en masies aïllades, tot i que no s'ha ordenat de moment una evacuació general. En concret, es tracta dels municipis de Casafabre, Sant Miquel de Llotes, Bula d'Amunt, Queixàs, Corbera i Corbera de les Cabanes.

La sala La Catalane, a Ille-sur-Têt, i la sala polivalent de Vinça s'han obert per acollir la població que ha estat posada en un lloc segur. Les associacions de seguretat civil, conjuntament amb els ajuntaments, s'encarreguen de garantir el subministrament d'aigua i de béns de primera necessitat.

El foc es va originar dissabte al vespre al massís forestal entre Trevillac i Tarerac, i s'ha dirigit ràpidament en les últimes hores direcció est cap a Montalbà del Castell i Illa. 

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S'han produït diversos talls del subministrament elèctric a les poblacions de Trevillac, Tarerac i Montalbà, que també afecten el servei d'aigua potable.

Via: Regió7

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