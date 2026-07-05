El foc reobre el debat sobre la gestió forestal a les Gavarres
Els municipis afectats per les flames reclamen més ajuda i més treball conjunt per mantenir sanejada la massa forestal, obrir franges de protecció i desbrossar camins.
TONY DI MARINO
L’incendi de les Gavarres ha reobert el debat sobre la gestió forestal del massís i sobre si s’havien portat a terme prou actuacions de prevenció per reduir el risc d’un gran incendi. El president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, va assegurar a l’ACN que el foc ha evidenciat que "s’ha arribat tard" i que la forma en què les flames han avançat amb virulència demostra que "les Gavarres no estan en condicions".
Encinas, que també és alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, un dels municipis més afectats per l’incendi, va reclamar més ajuda i més treball conjunt per mantenir la massa forestal, obrir franges de protecció i desbrossar camins. Segons va defensar, "no pot ser que mantenir la massa forestal" depengui de fundacions, l’Agrupació de Defensa Forestal, particulars que tenen parcel·les, o dels Ajuntaments.
El president del Consorci va posar com a exemple el seu municipi, que disposa d’un pressupost que ronda els 1,2 milions d’euros i que cada any destina entre un 10% i un 15% a arreglar camins i obrir accessos. Tot i així, va admetre que no arriben a tot arreu. "En una àrea de 100 quilòmetres quadrats, n’acabes un i ja n’has de començar un altre", va lamentar.
Burocràcia
Encinas també va assenyalar les traves burocràtiques. Va explicar que hi ha petits propietaris forestals amb parcel·les heretades que sovint no poden o no saben com actuar, i va recordar que, si no se sap qui és el propietari d’una finca, el Consorci no hi pot entrar sense permís.
Salvador Illa va defensar que el Govern ja ha començat a actuar en aquesta línia. El president va recordar que l’any passat ja va afirmar que calia reduir la massa forestal i "talar arbres", i va assegurar que s’ha posat en marxa un pla per crear corredors que evitin grans masses forestals connectades. Aquest incendi, va afegir, confirma que el Govern va "en la direcció correcta", tot i que va admetre que aquestes mesures "requereixen el seu temps".
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