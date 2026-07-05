Els bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, que continua cremant
El Govern estudiarà aquest matí si aixeca el confinament als set municipis de la comarca del Baix Empordà. Les flames han afectat una desena d’edificacions de l’enclavament, quatre amb "danys totals".
TDM/ AGÈNCIES
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va advertir ahir a la nit que l’incendi de les Gavarres encara podria continuar cremant fins a mitjans de setmana, malgrat l’evolució favorable del foc, que els Bombers van donar ahir per estabilitzat. Es manté el confinament a set municipis i el tancament del massís de les Gavarres. De moment s’han comptabilitzat set edificacions amb afectacions parcials i quatre més amb danys totals, a més de tanques, jardins, una indústria i un refugi d’animals afectats.
En una compareixença des del centre de comandament a la Bisbal d’Empordà, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va remarcar que estabilitzar l’incendi significa que el foc "no creix" i es manté dins del perímetre sobre el qual han treballat els Bombers –unes 3.400 hectàrees, gairebé 30 quilòmetres–. La zona cremada és d’unes 2.300 hectàrees i el 97% es troba dins de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres.
Molta feina per fer
Amb tot, la consellera va insistir que encara queda molta feina abans de poder donar-lo per controlat. En aquest sentit, va advertir que els pròxims dies estaran marcats per una onada de calor i vents de component sud que obligaran a mantenir una vigilància constant, especialment al flanc dret.
L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, va assenyalar que la principal incògnita serà l’efecte de la brisa marina reforçada prevista per diumenge sobre el flanc dret, que està estabilitzat però encara no controlat.
Borrell va detallar que l’estabilització del foc permet iniciar una nova fase de l’operatiu i començar a replegar efectius, perquè encara queden molts dies de feina sobre el terreny, va dir, i per preservar recursos davant la possibilitat que es declarin altres incendis.
Els Bombers han desplegat fins a 475 efectius –més de 1.100 en les dues jornades–, 110 vehicles terrestres i 16 mitjans aeris. També hi han participat un centenar d’efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME), mitjans aeris del Ministeri, BRIF, ADF i agricultors amb maquinària agrícola.
La consellera va explicar que les restriccions es podran anar flexibilitzant de manera progressiva si l’evolució continua sent favorable. En aquest cas, Protecció Civil enviarà nous missatges d’alerta ES-Alert per informar la població dels canvis en els confinaments. La situació es valorarà aquest diumenge en una reunió a les 9 del matí.
L’accés al massís de les Gavarres quedarà tancat almenys fins que no s’acabi l’onada de calor prevista entre dilluns i dimecres vinent. El president va remarcar que la combinació de la calor, la sequedat i el vent obligava a ser especialment estrictes amb les mesures de prevenció, tant a les Gavarres com en altres espais naturals que poguessin presentar un risc elevat d’incendi.
El cap de l’Executiu també va voler deixar clar que una eventual estabilització de l’incendi no significava que el foc estigués extingit. "Primer cal estabilitzar, després controlar i finalment extingir", va recordar. En aquest sentit, va avisar que les tasques d’extinció encara s’allargarien diversos dies i que, si tot evolucionava favorablement, el foc no es podria donar per extingit com a mínim fins a mitjans de setmana. Illa va remarcar que el treball posterior continuarà sent complex per la dimensió del perímetre i per les característiques del terreny.
Illa també es va referir a la investigació sobre el treballador detingut per l’origen del foc. El president va dir que el Govern arribarà "fins al fons" dels fets i va confirmar que s’havia demanat informació a l’empresa adjudicatària dels treballs. Tot i així, va evitar pronunciar-se de possibles responsabilitats penals i va deixar la qüestió en mans de la jutge.
Una "irresponsabilitat"
Illa va apuntar que el presumpte autor del foc hauria comès una "irresponsabilitat" i una "imprudència", i va aprofitar la compareixença per fer una crida als ciutadans en ple episodi de risc d’incendi. "Res de radials ni fer treballs que no toquen. Tinguem prudència i seguim les indicacions", va demanar. El president va insistir que, en una situació de risc extrem, tota activitat imprudent pot tenir conseqüències greus sobre el territori, els veïns i els serveis d’emergència.
El dispositiu desplegat sobre el terreny sumava 475 bombers i més d’un centenar d’efectius de la Unitat Militar d’Emergències. Illa va destacar que, afortunadament, no hi havia hagut afectacions personals greus. Segons va detallar, durant la jornada només s’havia registrat una lesió lleu d’un bomber i dues actuacions més del Sistema d’Emergències Mèdiques per causes alienes a l’incendi.
Finalment, el president va admetre que l’incendi obligava a reflexionar sobre la gestió dels boscos i les franges de protecció. Illa va afirmar que "tots, i el Govern el primer", haurien de destinar més recursos a aquesta qüestió i va vincular el foc al context de canvi climàtic. "Haurem d’avaluar com hem de canviar la manera de fer les coses davant un canvi climàtic que tots podem veure que ja és aquí", va concloure.
Subscriu-te per seguir llegint
- La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Controlat l’incendi a la Catalunya del Nord que ha cremat 281 bungalous i ha deixat quinze ferits lleus
- Detingut l’operari que feia els treballs amb una radial per haver provocat l’incendi de la Bisbal
- Els candidats d'Aliança Catalana: no n'hi ha prou amb buscar el més fatxa del poble
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè
- Recepta km 0: Sèpia amb pèsols, un guisat mariner amb gust d'Empordà