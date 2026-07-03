Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió presó FigueresAtac gos Palau-saverderaAcústica FigueresFigueres Es Mou
instagramlinkedin

Prensa Ibérica incorpora tres nous consellers

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de continguts i relacions institucionals, i Álvaro Alcolea, director general financer.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de continguts i relacions institucionals, i Álvaro Alcolea, director general financer.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

La Junta d’Accionistes de Prensa Ibérica Media ha aprovat ampliar el seu consell d’administració i incorporar tres nous consellers que se sumen a l’òrgan presidit per Javier Moll.

Juntament amb el president, conformen l’actual Consell d’Administració Arantza Sarasola com a vicepresidenta; Aitor Moll, conseller delegat; Pedro Pujadó, José Manuel Vaquero, Manuel Pascual, Susana Moll Sarasola, Arantxa Moll Sarasola, Idoia Moll Sarasola i Ainhoa Moll Sarasola com a vocals, i Juan Viñals com a secretari. Els nous consellers són Sergi Guillot, Álvaro Alcolea i Albert Sáez.

Guillot, actualment director general de Prensa Ibérica, és enginyer industrial i MBA per IESE i Columbia Business School. Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en l’àmbit de la transformació empresarial. Com a director general de Prensa Ibérica, sota la direcció del conseller delegat, Aitor Moll, ha liderat la transformació del negoci i ha contribuït al creixement i desenvolupament del grup, impulsant projectes estratègics de digitalització, diversificació i optimització operativa que han consolidat Prensa Ibérica com un dels principals grups de comunicació a Espanya. Anteriorment, Guillot va exercir responsabilitats directives a 22@Barcelona, Acceso i Rebold.

Alcolea exerceix des de fa 15 anys com a director general financer de Prensa Ibérica i lidera igualment l’àrea d’administració de la companyia, així com les plantes d’impressió del grup que treballen per a les capçaleres pròpies i també per a tercers. Anteriorment, va desenvolupar la seva carrera professional en diverses entitats del sector de la banca d’inversió i banca corporativa. Dins d’aquest àmbit, compta amb les certificacions professionals CFA (Chartered Financial Analyst) i FRM (Financial Risk Manager). És llicenciat per la Stern School of Business de la Universitat de Nova York (NYU),

Sáez és actualment director general de continguts i relacions institucionals del grup i ha estat fins al mes de juliol passat director d’EL PERIODICO, rotatiu en el qual encara exerceix com a president del comitè editorial. Ha estat professor de la Universitat Ramon Llull de Periodisme i Sociologia de la Comunicació i també va exercir de vicerector d’adaptació a l’espai universitari europeu. Ha treballat en el sector públic, així com en mitjans de comunicació locals, i s’ha especialitzat en la transformació digital de les redaccions informatives, tasca que va desenvolupar a Prensa Ibérica després de l’adquisició del grup Zeta l’any 2019.

Notícies relacionades

Prensa Ibérica edita 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals. Ocupa el segon lloc en audiència entre els grups informatius a Espanya, segons les dades de GFK en audiència digital i de l’EGM per a les edicions de paper.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
  2. És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
  3. Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
  4. Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
  5. Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
  6. Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
  7. Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
  8. Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros

Prensa Ibérica incorpora tres nous consellers

Prensa Ibérica incorpora tres nous consellers

El foc del Baix Empordà continua descontrolat: 2.300 hectàrees cremades

El foc del Baix Empordà continua descontrolat: 2.300 hectàrees cremades

Controlat l'incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres

Controlat l'incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres

Els bombers treballen en un incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres

Els bombers treballen en un incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres

L'incendi del Baix Empordà avança sense control, 1.280 hectàrees cremades, i el govern demana l'ajuda de l'exèrcit

L'incendi del Baix Empordà avança sense control, 1.280 hectàrees cremades, i el govern demana l'ajuda de l'exèrcit

Marc Márquez s’entrena amb Tadej Pogacar: "Aquí, seguint la bèstia. Què us sembla?"

Marc Márquez s’entrena amb Tadej Pogacar: "Aquí, seguint la bèstia. Què us sembla?"

El Regne Unit destapa una xarxa internacional d’homes que drogaven i abusaven de les seves dones

El Regne Unit destapa una xarxa internacional d’homes que drogaven i abusaven de les seves dones

Illa demana ajuda a l’Exèrcit per apagar els incendis a Catalunya i reclama evitar desplaçaments a l’Empordà

Illa demana ajuda a l’Exèrcit per apagar els incendis a Catalunya i reclama evitar desplaçaments a l’Empordà
Tracking Pixel Contents