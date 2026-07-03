Prensa Ibérica incorpora tres nous consellers
Redacció
La Junta d’Accionistes de Prensa Ibérica Media ha aprovat ampliar el seu consell d’administració i incorporar tres nous consellers que se sumen a l’òrgan presidit per Javier Moll.
Juntament amb el president, conformen l’actual Consell d’Administració Arantza Sarasola com a vicepresidenta; Aitor Moll, conseller delegat; Pedro Pujadó, José Manuel Vaquero, Manuel Pascual, Susana Moll Sarasola, Arantxa Moll Sarasola, Idoia Moll Sarasola i Ainhoa Moll Sarasola com a vocals, i Juan Viñals com a secretari. Els nous consellers són Sergi Guillot, Álvaro Alcolea i Albert Sáez.
Guillot, actualment director general de Prensa Ibérica, és enginyer industrial i MBA per IESE i Columbia Business School. Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en l’àmbit de la transformació empresarial. Com a director general de Prensa Ibérica, sota la direcció del conseller delegat, Aitor Moll, ha liderat la transformació del negoci i ha contribuït al creixement i desenvolupament del grup, impulsant projectes estratègics de digitalització, diversificació i optimització operativa que han consolidat Prensa Ibérica com un dels principals grups de comunicació a Espanya. Anteriorment, Guillot va exercir responsabilitats directives a 22@Barcelona, Acceso i Rebold.
Alcolea exerceix des de fa 15 anys com a director general financer de Prensa Ibérica i lidera igualment l’àrea d’administració de la companyia, així com les plantes d’impressió del grup que treballen per a les capçaleres pròpies i també per a tercers. Anteriorment, va desenvolupar la seva carrera professional en diverses entitats del sector de la banca d’inversió i banca corporativa. Dins d’aquest àmbit, compta amb les certificacions professionals CFA (Chartered Financial Analyst) i FRM (Financial Risk Manager). És llicenciat per la Stern School of Business de la Universitat de Nova York (NYU),
Sáez és actualment director general de continguts i relacions institucionals del grup i ha estat fins al mes de juliol passat director d’EL PERIODICO, rotatiu en el qual encara exerceix com a president del comitè editorial. Ha estat professor de la Universitat Ramon Llull de Periodisme i Sociologia de la Comunicació i també va exercir de vicerector d’adaptació a l’espai universitari europeu. Ha treballat en el sector públic, així com en mitjans de comunicació locals, i s’ha especialitzat en la transformació digital de les redaccions informatives, tasca que va desenvolupar a Prensa Ibérica després de l’adquisició del grup Zeta l’any 2019.
Prensa Ibérica edita 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals. Ocupa el segon lloc en audiència entre els grups informatius a Espanya, segons les dades de GFK en audiència digital i de l’EGM per a les edicions de paper.
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros