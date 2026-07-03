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Prensa Ibérica incorpora tres nous consellers

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de continguts i relacions institucionals, i Álvaro Alcolea, director general financer.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Albert Sáez, director general de continguts i relacions institucionals, i Álvaro Alcolea, director general financer.

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Redacció

La Junta d’Accionistes de Prensa Ibérica Media ha aprovat ampliar el seu consell d’administració i incorporar tres nous consellers que se sumen a l’òrgan presidit per Javier Moll.

Juntament amb el president, conformen l’actual Consell d’Administració Arantza Sarasola com a vicepresidenta; Aitor Moll, conseller delegat; Pedro Pujadó, José Manuel Vaquero, Manuel Pascual, Susana Moll Sarasola, Arantxa Moll Sarasola, Idoia Moll Sarasola i Ainhoa Moll Sarasola com a vocals, i Juan Viñals com a secretari. Els nous consellers són Sergi Guillot, Álvaro Alcolea i Albert Sáez.

Guillot, actualment director general de Prensa Ibérica, és enginyer industrial i MBA per IESE i Columbia Business School. Ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en l’àmbit de la transformació empresarial. Com a director general de Prensa Ibérica, sota la direcció del conseller delegat, Aitor Moll, ha liderat la transformació del negoci i ha contribuït al creixement i desenvolupament del grup, impulsant projectes estratègics de digitalització, diversificació i optimització operativa que han consolidat Prensa Ibérica com un dels principals grups de comunicació a Espanya. Anteriorment, Guillot va exercir responsabilitats directives a 22@Barcelona, Acceso i Rebold.

Alcolea exerceix des de fa 15 anys com a director general financer de Prensa Ibérica i lidera igualment l’àrea d’administració de la companyia, així com les plantes d’impressió del grup que treballen per a les capçaleres pròpies i també per a tercers. Anteriorment, va desenvolupar la seva carrera professional en diverses entitats del sector de la banca d’inversió i banca corporativa. Dins d’aquest àmbit, compta amb les certificacions professionals CFA (Chartered Financial Analyst) i FRM (Financial Risk Manager). És llicenciat per la Stern School of Business de la Universitat de Nova York (NYU),

Sáez és actualment director general de continguts i relacions institucionals del grup i ha estat fins al mes de juliol passat director d’EL PERIODICO, rotatiu en el qual encara exerceix com a president del comitè editorial. Ha estat professor de la Universitat Ramon Llull de Periodisme i Sociologia de la Comunicació i també va exercir de vicerector d’adaptació a l’espai universitari europeu. Ha treballat en el sector públic, així com en mitjans de comunicació locals, i s’ha especialitzat en la transformació digital de les redaccions informatives, tasca que va desenvolupar a Prensa Ibérica després de l’adquisició del grup Zeta l’any 2019.

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Prensa Ibérica edita 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals. Ocupa el segon lloc en audiència entre els grups informatius a Espanya, segons les dades de GFK en audiència digital i de l’EGM per a les edicions de paper.

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