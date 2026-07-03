Salut visual
L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: "És pitjor portar unes sense filtre que no portar res"
Les vendes augmenten des de Setmana Santa i els professionals recorden que no n’hi ha prou que una lent sigui fosca, ha de filtrar el 100% de la radiació ultraviolada
Hugo de Dios
Protegir els ulls del sol no depèn només de portar unes ulleres fosques. Les òptiques adverteixen que, amb l’arribada de l’estiu, creix la venda d’ulleres de sol, però també la necessitat de recordar que no totes ofereixen la mateixa seguretat. La clau, insisteixen, és comprar lents homologades, amb certificat europeu i control sanitari, capaces de filtrar la radiació ultraviolada i garantir una visió correcta.
A Multiópticas, Cristina Incógnito explica que el repunt es nota ja des de la primavera. "Des que va començar la Setmana Santa, més o menys, sí que vam començar amb una miqueta més de sol i va augmentar molt la venda, tant en adults com en nens", assenyala. Assegura que la població està cada vegada més conscienciada, tot i que encara hi ha perfils molt diferents: "Hi ha gent que ve i pregunta, i hi ha gent que prefereix les opcions barates".
El principal risc està a adquirir ulleres en basars, mercats ambulants o punts de venda sense garanties. "Unes ulleres de sol, l’ideal per a tothom, és que tinguin una correcta homologació, que tinguin un certificat europeu per evitar danys importants en la nostra qualitat visual", apunta Incógnito. Entre aquests danys cita cataractes o problemes de degeneració macular, patologies vinculades a una exposició inadequada a la radiació ultraviolada.
Daniel Martínez, d’Òptica Martínez, coincideix que la protecció UV és essencial, però afegeix un altre factor menys conegut: la qualitat òptica de la lent. "En òptica sempre es compliran els protocols sanitaris a l’hora de fabricar les ulleres", explica. Les lents homologades, afegeix, no només filtren la llum ultraviolada, sinó que també estan "lliures d’aberracions", una cosa important per evitar marejos, incomoditat o una visió estranya.
Per a un ús diari, els professionals recomanen habitualment un filtre de categoria 3, suficient per a la majoria de situacions estivals. El filtre 4, més fosc, queda reservat per a contextos molt concrets, com neu o esports aquàtics –on augmenten els reflexos–, i no està recomanat per conduir. "És tan fosc que podries no veure bé", adverteix Incógnito.
Les ulleres polaritzades són una altra de les opcions més demanades. Martínez destaca la seva utilitat per eliminar reflexos i brillantors, especialment en conduir, a la platja, a la piscina o sobre superfícies reflectores. Quant a gustos, reconeix que la lent verda fosca polaritzada continua sent una aposta clàssica: "Una opció més atemporal, més fons d’armari".
També creix la demanda d’ulleres de sol graduades. Els que tenen miopia, fins i tot amb graduacions baixes, solen optar per aquestes per conduir o veure bé de lluny. En canvi, hipermètrops o persones amb astigmatisme poden esperar una mica més abans de graduar-les.
La cura diària de les ulleres tampoc és menor. Els òptics recomanen rentar les ulleres amb aigua, sabó neutre i assecar-les amb camussa de microfibra. Res de paper, netejavidres ni desgreixants. "El paper acostuma a fer malbé les lents orgàniques", recorda Incógnito. Un gest petit que pot allargar la vida d’unes ulleres que, a l’estiu, són molt més que un complement.
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros