Beques acadèmiques
Quatre adolescents ultimen els detalls per anar-se'n a estudiar a Amèrica del Nord gràcies a Amancio Ortega: "Encara ho estem assimilant"
El castrillonenc Kailani Stasiak, l'avilesina Sandra Merchán i les corveranes Paula Suárez i Nerea Castellanos han entrat en la selecció formada per 450 estudiants de tot el país després d'acreditar el seu nivell acadèmic i d'anglés
Illán García
Quatre aplicats estudiants d'Avilés creuaran l'oceà Atlàntic el pròxim mes d'agost. Viuran i estudiaran als Estats Units i al Canadà perquè han obtingut una beca Amancio Ortega, que els costeja l'estada i els estudis durant un curs complet en aquelles latituds. Són Kailani Stasiak, Sandra Merchán, Paula Suárez i Nerea Castellanos i estan il·lusionats amb una experiència educativa després d'haver cursat 4t d'ESO amb un expedient acadèmic brillant. Tots quatre formen part d'un grup de 450 estudiants de tot el país que es beneficiaran d'este programa. "Vam començar 12.000", assenyala el castrillonenc Kailani Stasiak, que ha estudiat l'últim curs a l'IES Isla de la Deva de Piedras Blancas. "Encara ho estem assimilant", apunta Castellanos, que és de Las Vegas i estudiant a l'IES de La Luz. Les altres dues becades són l'avilesina Sandra Merchán, que estudia al Luisa Marillac, i la corverana Paula Suárez, alumna del Paula Frassinetti.
Suárez detalla que la seua participació en este concurs va ser perquè "sol apuntar-se a tot". I després de provar sort i, òbviament, demostrar els coneixements exigits, va poder superar les diferents proves que se li van presentar per accedir a la beca patrocinada pel propietari d'Inditex. El fet que Sandra viatge d'ací a poc més d'un mes al Canadà va començar després d'una conversa amb amigues i Nerea Castellanos va decidir participar-hi "perquè no perdia res". Tots quatre compartiran residència amb una família d'acollida. Kailani, que viatjarà fins a l'estat de Missouri, ja s'ha posat en contacte amb la seua "família" estatunidenca amb la qual passarà un curs lectiu. "Estaré a Grey Summit", assenyala el castrillonenc. Sandra Merchán es desplaçarà al districte canadenc de New Brunswick, Paula Suárez estudiarà a Meridian, a l'estat d'Idaho, i Nerea Castellanos farà el mateix a Ottawa, que és la capital canadenca.
Aconseguir estar entre els quatre-cents seleccionats no ha sigut fàcil per a ells. Els quatre estudiants de la comarca que accedixen a esta línia d'ajudes han hagut de superar tres fases en les quals no només van influir les seues qualificacions acadèmiques, sinó també la declaració de la renda dels seus progenitors. La garbella més important es va produir en la primera fase, on de 12.000 aspirants es va passar a 2.400 persones. El pas següent en la selecció va ser un examen en anglés, amb un "speaking" per videotelefonada, a més de proves d'expressió escrita i comprensió oral i escrita de textos en la llengua de Shakespeare, amb la qual la selecció es va quedar en els 450 definitius.
"La nota de tall per a entrar era un 9,6", puntualitzen els alumnes becats. Saben que van ser seleccionats des del 17 de desembre. Castellanos va entrar des del seu mòbil al web del programa de beques Amancio Ortega i va descobrir que estava en la llista. "Em toca el Canadà", va expressar aleshores, i quasi tot seguit li ho va notificar a la seua amiga Paula Suárez a través d'un WhatsApp. Kailani Stasiak se'n va assabentar en arribar de classe i es va posar a buscar-ho al web i, d'entrada, "no ho trobava". Però al final va veure el seu nom i ho va rebre amb un gran somriure i una celebració en família. Sandra Merchán relata que aquell dia no va acudir a classe. "Ma mare estava més nerviosa que jo", relata mentre donava "contínuament" a actualitzar la pàgina web. Després, va acudir a l'institut per veure les seues amistats. "M'havien preparat un cartell per felicitar-me", assenyala.
Paula Suárez ja va acudir a un programa d'intercanvi a Anglaterra durant deu dies. I, com tots, està il·lusionada i nerviosa per passar per primera vegada tant de temps sense la seua família. Suárez serà la primera a creuar l'Atlàntic. Ho farà el 4 d'agost. Kailani Stasiak serà el següent i viatjarà el 17 d'aquell mes. Nerea Castellanos i Sandra Merchán, com que estudiaran al Canadà, ho faran més tard, al setembre, el dia 1 i el dia 3, respectivament. Tots estan expectants per saber com serà la seua nova vida a Amèrica. Paula explica que podrà continuar ballant ballet als Estats Units. Li ha tocat estudiar un any a la Idaho Fine Arts Academy i somriu quan ho conta. A Kailani li naix la il·lusió en saber que la seua família d'acollida disposa d'una granja i que haurà de "cuidar animals" per amarar-se del que és la vida rural a l'altra banda de l'Atlàntic. Sandra i Nerea encara no coneixen la seua família d'acollida, però sí que tenen clar que estan "obertes a tot". Afirmen que acudixen a esta experiència "amb la ment en blanc".
La il·lusió desborda els rostres dels quatre becats i l'única preocupació que els sorgix és què passarà amb la PAU i les notes necessàries per als estudis que volen cursar a la universitat. Allí cursaran l'equivalent a Primer de Batxillerat, "però és diferent, més pràctic". "Jo vull estudiar biomedicina i necessite molta nota i quasi em va fer tirar arrere presentar-me a esta beca, però ací estic", conclou Paula Suárez, qui, com els seus companys, ultima els preparatius per gaudir d'una experiència de vida gràcies a la Fundació Amancio Ortega.
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