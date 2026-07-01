Nomenament
Prensa Ibérica nomena Juan Emilio Maíllo nou director de Comunicació i Relacions Institucionals
Prensa Ibérica ha nomenat Juan Emilio Maíllo com a nou director de Comunicació i Relacions Institucionals del grup, en dependència directa d’Albert Sáez, que al maig va sumar a les seves responsabilitats com a director general de Continguts les relatives a l’àmbit institucional. Sáez tenia com a primer encàrrec la reorganització i el reforç de l’àrea. Dins d’aquest procés es produeix la incorporació de Juan Emilio Maíllo, que fins aquest mes de juny era director d’Assumptes Públics de Telefónica España. Maíllo té una dilatada trajectòria en els àmbits periodístic, de comunicació corporativa i d’assumptes públics. El 2012 va entrar a Bankia com a director de Comunicació Externa. Entre el 2017 i el 2020 va ser director de Comunicació del Grupo Telefónica a Espanya. A principis del 2020 va ser nomenat director de Comunicació del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital. El 2021 va tornar a Telefónica com a director d’Assumptes Públics de Movistar Plus+ i l’abril del 2023 va estendre aquesta responsabilitat a Telefónica España.
Com a director de Comunicació i Relacions Institucionals de Prensa Ibérica tindrà la comesa de definir i gestionar l’estratègia de comunicació corporativa del grup; gestionar les relacions institucionals i de representació amb els diferents grups d’interès; protegir i enfortir la reputació corporativa, i impulsar la influència i el posicionament estratègic del grup.
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