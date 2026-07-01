En relació amb les defuncions del 2024
Les morts per calor a Barcelona van incrementar un 57% el 2025 i sumen 3.500 víctimes en una dècada
L’Agència de Salut Pública estima que el clima sufocant va segar 370 vides a la capital entre maig i setembre, mentre la Universitat Carles III calcula que 13 persones van morir a Catalunya entre dilluns i dimarts durant l’onada de calor
CONTEXT | La soledat, la vellesa i les condicions de vida comporten que més dones que homes morin per calor a Barcelona
Jordi Ribalaygue
La primera onada de calor a Catalunya, que anticipa un estiu que es torna a augurar tòrrid, ha posat en guàrdia els equips sanitaris, sabedors que l’ambient asfixiant pot causar efecte en grups de risc. És el cas de menors, empleats exigits a fer esforços físics i famílies amb dificultats per refrigerar la llar per escassetat d’ingressos. El temps sufocant també pot agreujar l’estat de pacients que consumeixen fàrmacs o tenen una salut fràgil. Fins i tot, els pot matar. El sistema de monitoratge de la mortalitat diària de la Universitat Carles III atribueix 13 morts a l’escalada de les temperatures a Catalunya aquest juny, totes esdevingudes entre dilluns i dimarts d’aquesta setmana.
Estudis mèdics atribueixen desenes de morts als termòmetres disparats de les últimes temporades estivals. Només a la capital de Catalunya, les morts que es justifiquen per la calor en l’última dècada pugen a més de 3.500. La quantitat s’extreu dels informes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que va començar el 2024 a calcular la mortalitat imputable a l’increment de la temperatura a la ciutat. L’òrgan públic ha estimat els òbits a l’urbs que associa a la pujada del mercuri entre els mesos de maig i setembre del 2016 al 2025. «S’ha detectat un nombre considerable de morts atribuïbles a les temperatures elevades, amb un impacte més gran en dones i avis», recull el dictamen.
La suma dona que, segons l’ASPB, entorn de 3.538 persones van morir a causa del clima abrasador a Barcelona en els últims 10 anys. Del total, unes 370 morts van tenir lloc el 2025, el cinquè exercici amb més defuncions de la dècada passada. D’acord amb els balanços de l’organisme dependent de la Generalitat i de l’Ajuntament, l’estiu a la ciutat va ser encara més letal el 2016 (386 morts vinculades a la calor a l’urbs), 2017 (474 morts) i 2022 (535 morts). L’any 2024, van ser 236 les morts que registra l’ASPB, la qual cosa dona un increment del 57% el 2025.
Diferències entre sexes
Les anàlisis de l’agència constaten que l’amenaça de morir per la canícula «no és homogènia en els diferents grups poblacionals i és més elevada en les dones i en les persones de 75 anys o més». L’ASPB xifra que unes 1.965 dones van morir a Barcelona entre el 2016 i el 2025 per l’ambient tòrrid. Acaparen el 55,54% de les morts relacionades amb l’excés de temperatures.
La incidència de la mortalitat per calor a Barcelona sempre ha sobresortit més en la població femenina que en la masculina durant l’última dècada, tot i que la diferència es va accentuar l’any passat. Es comptabilitzen uns 307 òbits de dones que s’imputen al temps calorós el 2025, gairebé el 83% del total, i una taxa de 34,07 morts de dones per 100.000 persones a causa de les temperatures adverses. En el cas dels homes, el recompte va ser de 6,38 morts per 100.000 habitants. «Les dones tenen sistemàticament taxes de mortalitat per calor més elevades que els homes», corrobora l’ASPB.
Al seu torn, els veïns de la ciutat amb 75 anys o més són les víctimes més propícies quan el termòmetre no concedeix respir. Es computen entorn de 2.958 morts de persones en la tercera edat per les temperatures desmesurades des del 2016, incloses 297 el 2025. Es van quantificar 171,03 morts per 100.000 persones en majors de 75 anys a causa de la calor l’any passat.
Impacte significatiu
L’agència afirma que del balanç es desprèn que «la calor té un impacte significatiu en la mortalitat» a Barcelona. El 8% de la mortalitat total a la capital entre maig i setembre del 2025 es vincula a les temperatures inclements. L’últim exercici va ser d’impacte alt, qualifica l’ASPB, que projecta que hi va haver 21 defuncions per 100.000 habitants motivades per la climatologia severa, per sobre dels 18 òbits sobre la mateixa ràtio el 2023 i els 14 del 2024.
Al seu torn, l’agència assenyala que «tot i que el risc de mortalitat és més gran durant els episodis de calor extrema, els dies de calor menys intensa acumulen més mortalitat atribuïble, perquè són més freqüents». L’organisme manifesta que «no s’ha de posar només el focus» en els esporàdics pics desmesurats de temperatures, sinó que «la calor sostinguda durant l’estiu, tot i que no sempre arribi als llindars més alts, també té un impacte rellevant» sobre la quantitat de morts.
«Del maig al setembre hi ha més dies de calor moderada que amb temperatures extremadament càlides», constata l’anàlisi. Argumenta que «són aquells dies amb temperatures càlides moderades (o no extremes) els que contribueixen més a l’impacte en mortalitat per la calor que els dies en què s’ha arribat a temperatures extremadament càlides».
El 2025, es van anotar quatre dies en què es va depassar el llindar de calor intensa, 34,3 graus centígrads, segons va establir l’ASPB l’any passat. El registre es va depassar aquest dilluns per cinc dècimes a Barcelona. Per sobre d’aquesta temperatura aguda, es van produir unes 58 morts a la capital catalana l’any passat, incloses unes 43 dones que van perdre la vida, d’acord amb l’estudi. En una d’aquelles quatre jornades es van arribar a nivells de calor extrema, al sobrepassar-se els 36,3 graus. L’òrgan sanitari afirma que les altíssimes temperatures durant aquest únic episodi van suposar al voltant de 22 morts, amb unes 17 dones mortes a Barcelona.
El dictamen de l’ASPB estipula que, entre maig i setembre del 2025, «el risc de morir va augmentar un 44% quan les temperatures van arribar al llindar de calor intensa (34,3 ºC) respecte a un dia amb temperatura confortable (25,3 ºC]». Afegeix que l’increment va ser «molt superior» en dones (74%) en comparació amb els homes (16%) i els avis (50%). «En els episodis de calor extrema, el risc de mortalitat continua sent molt més rellevant en les dones i les persones grans», conclou l’informe.
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