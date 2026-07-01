Necrològica
Mor Victor Willis, el policia i líder de Village People
Willis ha mort als 74 anys després de patir "una malaltia breu però agressiva"
EP
Victor Willis, líder del grup de música Village People, ha mort als 74 anys. Ha estat la mateixa banda, a la seva pàgina oficial de Facebook, qui ha confirmat la mort de Willis, cantant principal del grup i coautor d’èxits com YMCA, Go West o In The Navy.
"Estem profundament tristos d’anunciar la mort de Victor Willis, cantant principal de Village People. Victor va morir el 30 de juny de 2026 després d’una malaltia breu però agressiva. Demanem privacitat", assenyala el comunicat.
Nascut a Texas el 1951, Willis va ser membre fundador i vocalista principal de Village People. Després de participar en l’enlairament de la banda a l’empara d’èxits com YMCA, Go West o In The Navy, Willis va deixar el grup el 1983, però va continuar fent música i va tornar-hi el 2017 després d’anys de batalles legals pels drets d’autor.
En els últims anys, Village People ha atret l’atenció arran de Donald Trump i el seu famós ball de YMCA. La banda és una de les favorites de l’actual president dels Estats Units. Inicialment, Willis va exigir que Trump no utilitzés la música de Village People, però després va canviar d’opinió, i la banda va actuar al ball inaugural de Turning Point USA per celebrar la seva segona investidura l’any passat.
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