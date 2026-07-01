Societat
Manuel: "Visc al carrer tenint una feina. Prefereixo dormir al carrer i poder menjar que estar en una habitació i no poder-ho fer"
Manuel Heredia és mosso de magatzem, treballa vuit hores al dia i cobra 1.200 euros al mes
Cristian Miguel Villa
Ni tan sols tenir una feina a jornada completa garanteix avui poder accedir a un habitatge. Aquesta és la realitat de Manuel Heredia, un mosso de magatzem que treballa vuit hores al dia, cobra 1.200 euros al mes i, tot i això, dorm al carrer.
Treballa vuit hores al dia, cobra 1.200 euros i tot i això dorm al carrer
Manuel explica al diari Ara la seva rutina diària: llevar-se a les 5 del matí, arreglar-se i agafar el tren per entrar a treballar a les 6.20 hores. Allà passa 8 hores com a mosso de magatzem, es dutxa i es prepara per iniciar la mateixa rutina l’endemà.
Però sí, el que és realment peculiar de la vida de Manuel Heredia és que, malgrat tenir una feina i una rutina que es podria definir com a "clàssica", viu al carrer. I des de Càritas ja avisen que aquesta és una realitat cada vegada més freqüent.
Segons l’últim informe citat per les entitats socials, fins a 1,4 milions de treballadors són pobres malgrat tenir una feina estable. Això és el que porta persones com Heredia a haver de prendre una decisió seriosa: menjar o viure sota un sostre.
En el cas d'en Manuel, ho diu sense embuts: "Prefereixo viure al carrer i poder menjar que estar en una habitació i no tenir menjar". I és que la realitat és que els preus de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, posen moltes persones com Heredia en aquesta mateixa tessitura.
Per passar les nits, Heredia agafa cartrons i tot el que té a mà i s’acosta a una biblioteca per dormir. És l’únic que li permet actualment el seu sou de 1.200 euros.
Lògicament, en Manuel es relaciona amb moltes altres persones que tampoc no es poden permetre un habitatge i coneix de prop com és de difícil mantenir una rutina estable quan es viu al carrer. Ell insisteix que vol mantenir les seves rutines, la seva higiene i la seva dignitat malgrat les dificultats.
L’objectiu d'en Manuel Heredia és estalviar tot el possible mentre viu al carrer per intentar accedir a un habitatge a finals d’any. El seu cas no és una raresa aïllada, sinó una advertència incòmoda: quan treballar ja no basta per tenir un sostre, el problema de l’habitatge deixa de ser una preocupació econòmica i es converteix en una emergència social.
Via: Sport
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