Cas Andic
La jutge ordena fer una còpia del mòbil de la vídua d’Isak Andic
Els excursionistes que van ajudar Jonathan Andic després de la caiguda afirmen que estava "bloquejat" i "en xoc"
La terapeuta de la família no s’acull al secret professional
J. G. Albalat
La jutge de Martorell Raquel Nieto, que investiga la mort d’Isak Andic, ocorreguda el 14 de desembre del 2024 al caure des d’un barranc en un sender de Montserrat, va acordar ahir fer una còpia (tècnicament es diu abocament) del telèfon mòbil de la vídua del fundador de Mango, Estefanía Knuth, i dels dos excursionistes que van auxiliar aquell dia Jonathan Andic, al qual s’està investigant pel presumpte homicidi del seu pare.
Amb aquesta informació es podran aclarir diversos extrems sobre el que va passar aquell dia. Respecte als excursionistes es podrà saber la localització i la ruta que van fer i si van efectuar, com sembla ser, alguna trucada a emergències. El telèfon de la parella d’Isak Andic també és important, ja que després de la caiguda del seu marit pel barranc, Jonathan li va fer una trucada en què li comunicava el que li havia passat al seu pare. No es descarta que s’analitzin també els missatges creuats entre Knuth, que va declarar com a testimoni davant la jutge durant dues hores i quart, i l’empresari mort.
Va ser ella precisament la que va relatar en la seva declaració davant els Mossos la mala relació que durant un temps va mantenir Andic amb el seu primogènit, tot i que aquesta circumstància va quedar posteriorment acreditada en els missatges creuats entre pare i fill i en els remesos a la terapeuta que tractava la família, segons fonts de la investigació. Així que la citació de la vídua d’Andic, sol·licitada per la fiscal Teresa Yoldi, era perquè expliqués de manera detallada en què consistia aquesta mala relació.
El dia en què van passar els fets, Knuth es va quedar en un aparcament pròxim al sender on va caure la seva parella perquè Jonathan i l’empresari poguessin parlar tranquil·lament sobre les seves diferències. Les indagacions apunten a un conflicte entre pare i fill perquè el segon volia que el seu progenitor li avancés part de l’herència per emprendre un negoci de manera independent. Pel que sembla, Jonathan, al final, va desistir.
Després de la mort del seu marit, Knuth no va estar d’acord amb la part de l’herència que li va correspondre. De fet, la dona hauria estat provant de pactar amb els tres fills del fundador de Mango, els seus hereus, una quantitat més convenient per a ella i superior a l’estipulada.
Pistes sobre la ruta
Ahir també van passar pel jutjat els dos excursionistes, amics entre si, que es van trobar Jonathan Andic al sender de Collbató després de la caiguda del seu pare i el van ajudar. "Afectat, en xoc i bloquejat", així van descriure el seu estat davant la jutge. Andic fill estava ja parlant amb el 112 quan els senderistes van topar amb ell. Va ser un d’ells qui va parlar amb els serveis d’emergències per indicar les coordenades del lloc de la caiguda. La clonació dels seus telèfons mòbils ordenada per la jutge donarà més pistes als investigadors de la ruta que van fer aquell dia. Un d’aquests excursionistes va acompanyar Jonathan al pàrquing "per humanitat", va precisar. Van trigar a fer el recorregut uns 10 minuts. Allà, tots dos van esperar que arribessin els bombers. Quan ho van fer, aquest excursionista va abandonar el lloc, es va reunir amb el seu altre amic i va continuar la caminada.
Segons un d’aquests excursionistes, Jonathan li va explicar que "anava davant" del seu pare i que va sentir, a la seva esquena, unes "pedres" que queien. La ruta no és perillosa, però la zona en què va caure Isak Andic és l’únic punt "on si rellisques, caus al buit". "Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, malgrat que no és un camí perillós", van coincidir els testimonis.
Després d’ells va declarar la terapeuta de la família, Julia Lüderwaldt. Ho va fer durant gairebé tres hores. La jutge la va advertir que no podia acollir-se al secret professional, tal com va fer al seu dia davant els Mossos, fet que explica la durada de l’interrogatori. La renúncia a no invocar aquesta possibilitat (hi havia dubtes que pogués fer-ho, ja que no està col·legiada com a psicòloga a Catalunya) va suposar que Lüderwaldt, que es presenta com a psicoanalista, sortís del jutjat igual que va entrar: com a testimoni i no com a imputada.
La jutge i la fiscal tenien l’interès a interrogar Lüderwaldt per conèixer les males relacions entre pare i fill (ja acreditada a través de missatges de mòbil entre tots dos), així com la possible influència que la terapeuta podia exercir en la família i els mètodes que utilitza habitualment en aquest tipus de conflictes. Lüderwaldt va defensar la idoneïtat del seu mètode i va oferir detalls sobre la teràpia que es va seguir en el cas de la família Andic. La seva germana, Rita, que l’ajudava en la teràpia entre Jonathan i el seu pare, també va declarar durant 45 minuts.
Després de l’estiu
Divendres declararan les dues filles del difunt i germanes de l’investigat, i un psiquiatre que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar. Els següents testimonis, com el cap de ciberseguretat de Mango, una administrativa de l’empresa i el conseller delegat, Toni Ruiz, aniran a declarar després de l’estiu.
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