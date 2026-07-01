La cala salvatge del Cap de Creus que només es pot descobrir a peu o per mar
En ple Parc Natural del Cap de Creus, aquest racó del Port de la Selva conserva l’essència més verge de la Costa Brava, amb aigües cristal·lines, grava i un accés que exigeix una caminada d’unes dues hores
Trobar una cala poc urbanitzada, envoltada de natura i allunyada de les aglomeracions és cada vegada més difícil a la Costa Brava, sobretot durant els mesos d’estiu. Les xarxes socials han posat al mapa molts racons que fins fa pocs anys només coneixien els veïns o els excursionistes més habituals. Tot i això, encara hi ha espais que mantenen una certa aura de refugi natural. Un dels més espectaculars és cala Tavallera, també coneguda com a cala Taballera, al terme municipal del Port de la Selva, dins del Parc Natural del Cap de Creus.
Situada en un entorn completament natural i sense urbanitzacions a tocar, la cala és una de les més salvatges d’aquest sector del litoral altempordanès. El seu atractiu no es deu només a l’aigua clara i als tons turquesa que sovint sorprenen els visitants, sinó també a la seva ubicació: queda al fons d’una entrada de mar estreta i profunda, protegida per un paisatge abrupte de roques, vegetació mediterrània i penya-segats baixos.
Una cala sense cotxes i amb accés exigent
La gran diferència de cala Tavallera respecte d’altres platges més accessibles és que no s’hi pot arribar en vehicle. L’opció habitual és fer-ho a peu, seguint itineraris de senderisme des del Port de la Selva i l’entorn de la Tamariua, amb trams vinculats al GR-11 i a les indicacions cap a Sant Baldiri i cala Tavallera. Les guies turístiques de la Costa Brava situen la caminada en unes dues hores, tot i que el temps pot variar segons el punt de sortida, el ritme i la calor.
Aquesta dificultat d’accés és, precisament, una part important del seu encant. La cala queda reservada a excursionistes preparats o a persones que hi arriben per mar, ja sigui en embarcacions procedents del Port de la Selva o de Cadaqués. Per això, tot i la seva bellesa i la presència creixent en recomanacions turístiques, encara conserva un ambient molt diferent del de les platges urbanes.
Aigües transparents i fons marí atractiu
La cala està formada principalment per pedres, grava i sorra gruixuda, amb una franja de bany d’uns 135 metres de llargada i una amplada reduïda. L’espai per estendre-hi tovalloles és limitat, però això també ajuda a mantenir-ne el caràcter recollit. Diverses guies la descriuen com una cala extensa però poc freqüentada en comparació amb altres punts de la Costa Brava més fàcils d’accedir.
El fons marí és un altre dels grans reclams de cala Tavallera. Les aigües netes, la presència de roca i la biodiversitat del sector del Cap de Creus la converteixen en un indret interessant per fer-hi snorkel, sempre amb respecte pel medi i evitant qualsevol impacte sobre la flora i la fauna marines. El Parc Natural del Cap de Creus combina àrea terrestre i marina i és un dels espais de més valor geològic, paisatgístic i biològic de Catalunya.
Un espai natural que cal visitar amb respecte
L’aïllament de la cala no vol dir que sigui un espai sense normes. Es troba dins d’un entorn protegit i, per tant, cal extremar la prudència: no deixar residus, no encendre foc, respectar els camins marcats i evitar activitats que puguin malmetre el medi. També cal tenir present que l’accés al Cap de Creus pot quedar restringit en episodis de risc extrem d’incendi, especialment en dies de tramuntana i vegetació molt seca.
A més, l’acampada lliure no està permesa en aquest tipus d’espais naturals protegits. Qui vulgui passar la nit a la zona ha de consultar prèviament la normativa vigent i les autoritzacions corresponents, ja que el parc i els ajuntaments poden establir limitacions específiques segons l’època de l’any i el risc ambiental.
Una joia del litoral altempordanès
Cala Tavallera és un d’aquells indrets que expliquen per què el Cap de Creus continua sent un dels paisatges més singulars de l’Empordà. No és una cala còmoda ni pensada per a una visita improvisada: cal calçat adequat, aigua, protecció solar i previsió. Però qui hi arriba troba una recompensa difícil d’igualar: un racó sense edificacions, d’aigües transparents i amb la sensació d’haver entrat en una de les zones més verges de la Costa Brava.
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