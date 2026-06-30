Perímetre de seguretat
Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
L'alcalde de Tossa de Mar confirma que el deteriorament de la torre de Ses Hores és més greu del que s'esperava, es manté un perímetre de seguretat i s'estudia com assegurar-la
Carme Vilà
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha hagut d’ampliar les mesures de seguretat previstes a la muralla medieval després de detectar-se un estat de deteriorament més greu del que inicialment s’havia estimat a la torre de Ses Hores, una de les dues torres on s’estava actuant d’urgència. Això ha obligat a establir un perímetre de seguretat i a mantenir tancades les terrasses de dos establiments de restauració.
Els treballs, que inicialment consistien la setmana passada en la instal·lació de malles protectores a les torres de Ses Hores i des Codolar arran d’un informe tècnic extern que alertava de risc de despreniments, han evolucionat de manera desigual. Mentre que a la torre des Codolar la intervenció s’ha pogut executar amb normalitat i en poc temps, la situació a la torre de Ses Hores ha obligat a replantejar completament les mesures previstes.
Segons ha explicat l'alcalde, Martí Pujals, un cop els tècnics han accedit a l’estructura interna de la torre on s'ha de fer mitjançant sistemes d’escalada i inspecció directa, "han vist que l'estat de deteriorament de la torre és molt més gran del que es pensaven, i segurament hi ha un risc de col·lapse". Aquesta situació ha fet insuficient el sistema de protecció amb xarxes, que era la solució provisional prevista.
Davant d’aquest escenari, s’han hagut de perllongar les mesures de seguretat i ampliar el perímetre afectat, fet que ha comportat també el tancament de terrasses situades a l’entorn immediat de la torre, un punt especialment concorregut del recinte històric. Estava prevista una afectació de dos dies, però la situació ha oblicgat a mantenir tancades dues terrasses.
“Ens sap molt de greu, hem perllongat les mesures de seguretat, les terrasses que estan més immediates han hagut de tancar i haurem de veure quines mesures addicionals posem perquè puguem treure tot aquest perímetre” ha explicat l'alcalde que és conscient que estan en plena temporada turística i la muralla és un dels punts amb més visitants.
Treballs d'emergència
Els treballs d’emergència es van iniciar la setmana passada després que un informe tècnic advertís de risc greu de despreniments en dues torres de la muralla. L'Ajuntament va contractar un tècnic extern perquè elaborés un informe de seguretat. S'està elaborant, però va advertir que aquestes dues torres tenien problemes estructurals més importants que només despreniments i va recomanar les mesures de seguretat.
Les torres no tenen escales interiors. Així que els encarregats de col·locar les malles, que es van fabricar expressament, van utilitzar tècniques d'escalada per accedir a la part superior i desplegar la capa protectora. En una de les torres ja està completament instal·lada. A l'altra ara avaluen què s'haurà de fer.
Ordenança de limitació de grups
A banda d'encarregar l'estudi, l’Ajuntament ha aprovat una ordenança que limita a 25 persones els grups de visita a la muralla, una mesura que s’emmarca en la voluntat de reduir la pressió turística sobre el recinte, on s’han detectat pics de fins a 15.000 visitants diaris.
Les actuacions d’urgència s’executen a l’espera del Pla Director que haurà de redactar l’Estat, titular de la muralla, després de confirmar-se la seva propietat estatal. Aquest document haurà de definir la rehabilitació integral del conjunt molt deteriorat i el futur model de gestió. L'Ajuntament va tardar tres anys a aclarir de qui era la titularitat.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Les pèssimes notes en Matemàtiques de la selectivitat posen en peu de guerra els estudiants: 'Vaig treure un 8 a batxillerat i un 4,5 a les PAU, era un examen impossible
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: 'És pitjor portar unes sense filtre que no portar res
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany