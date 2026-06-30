Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aparcament CadaquésBarretina Rural FestAccés cap de CreusCicles sanitaris Deulofeu
instagramlinkedin

Cas mediàtic

no

També reclama la declaració com a testimonis de les germanes de Jonathan Andic i de la terapeuta de la família

La jutge demana l’historial mèdic complet d’Isak Andic per aclarir si realment patia artrosi

Lloc en què va caure Andic | ZOWY VOETEN

Lloc en què va caure Andic | ZOWY VOETEN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Germán González

Barcelona

El Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona ha estimat una bateria de proves dins de la investigació oberta per la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de desembre del 2024 a Collbató. Entre aquestes ha citat 10 testimonis entre els quals destaquen Estefania Knuth, parella d’Isak Andic, que davant els Mossos d’Esquadra va explicar que les males relacions de la víctima amb el seu fill, Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare. Precisament, aquestes males relacions i l’«obsessió» pels diners del Jonathan són el principal mòbil del suposat crim, segons els investigadors i la fiscalia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
  2. Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
  3. Les pèssimes notes en Matemàtiques de la selectivitat posen en peu de guerra els estudiants: 'Vaig treure un 8 a batxillerat i un 4,5 a les PAU, era un examen impossible
  4. Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
  5. L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: 'És pitjor portar unes sense filtre que no portar res
  6. El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
  7. Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
  8. No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

La terapeuta de la família Andic no s’acull al secret professional i declara durant tres hores

La terapeuta de la família Andic no s’acull al secret professional i declara durant tres hores

no

no

Castelló d’Empúries i Empuriabrava: el municipi oblidat en el debat polític de l’Alt Empordà

Castelló d’Empúries i Empuriabrava: el municipi oblidat en el debat polític de l’Alt Empordà

La Generalitat allargarà línies de Rodalies i reclama assumir l’Alta Velocitat per arribar al milió d’usuaris diaris de tren a Catalunya

La Generalitat allargarà línies de Rodalies i reclama assumir l’Alta Velocitat per arribar al milió d’usuaris diaris de tren a Catalunya

Llançà tanca preventivament la platja de la Gola per una fuita d'aigua residual tractada

Llançà tanca preventivament la platja de la Gola per una fuita d'aigua residual tractada

Albert Serra: "Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible"

Albert Serra: "Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible"

Han cantat bingo: arriba la Festa Major de Masarac més musical

Han cantat bingo: arriba la Festa Major de Masarac més musical

Bon Preu signa un acord amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà per portar més producte local als seus establiments

Bon Preu signa un acord amb el Parc Agrari de l’Alt Empordà per portar més producte local als seus establiments
Tracking Pixel Contents