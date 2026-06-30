Confirmat per la Llei de propietat horitzontal: els propietaris poden aparcar un cotxe i una moto a la mateixa plaça de pàrquing, però la comunitat ho pot prohibir
La normativa no prohibeix estacionar dos vehicles en una mateixa plaça, tot i que hi ha límits relacionats amb la comunitat de propietaris, la seguretat i les ordenances municipals
Luis Miguel Mora
És molt habitual veure als garatges d’edificis comunitaris places on s’aparquen dos vehicles, com ara un cotxe i una moto. Molts propietaris aprofiten l’espai dins de les línies de la seva plaça per guardar-hi tot el que hi cap. No obstant això, la Llei de propietat horitzontal (LPH) estableix límits i no sempre permet utilitzar la plaça d’aparcament de qualsevol manera.
La LPH no inclou una prohibició específica sobre aquesta pràctica, però sí que estableix principis que condicionen la seva legalitat i que poden impedir-la en determinats casos. El fet que tots dos vehicles hi càpiguen físicament no garanteix que estacionar-los junts estigui permès.
A més de les normes de la comunitat de propietaris, també es tenen en compte qüestions relacionades amb la llicència del garatge, la seguretat contra incendis i fins i tot la cobertura de l’assegurança.
La Llei de propietat horitzontal permet l’ús de la plaça, però amb límits
La legislació reconeix el dret de cada propietari a utilitzar la seva plaça d’aparcament, sempre que aquest ús no perjudiqui la resta de veïns ni afecti els elements comuns de l’edifici.
Això significa que un cotxe i una moto podrien compartir una mateixa plaça si tots dos romanen completament dins de les línies delimitades a terra i no dificulten les maniobres d’accés o sortida dels vehicles del costat. Si algun sobresurt cap a les zones comunes o envaeix parcialment una altra plaça, la situació podria donar lloc a reclamacions per part de la comunitat.
També, si la presència de dos vehicles complica la circulació interior o impedeix obrir correctament les portes dels cotxes veïns, la comunitat podria exigir que es restablís la situació anterior.
Els estatuts de la comunitat ho poden prohibir
Un altre aspecte clau són les normes internes de l’edifici. Algunes comunitats de propietaris inclouen als seus estatuts una prohibició expressa d’estacionar més d’un vehicle per plaça.
Quan aquesta limitació ha estat aprovada d’acord amb la normativa i figura als documents comunitaris, els propietaris l’han de respectar, encara que l’espai físic permeti col·locar-hi un cotxe i una motocicleta sense inconvenients aparents.
A més, més enllà de la convivència veïnal, hi ha qüestions tècniques que sovint passen desapercebudes. Els aparcaments comunitaris disposen d’una llicència d’activitat concedida per l’ajuntament en funció d’un nombre determinat de places i vehicles autoritzats. Si el nombre real de vehicles supera el previst en aquell projecte, podrien sorgir problemes relacionats amb la ventilació, l’evacuació o les mesures de seguretat contra incendis.
Per aquest motiu, abans d’utilitzar una plaça per a dos vehicles és recomanable revisar els estatuts o consultar-ho amb l’administrador de finques.
Via: La Provincia - Diario de Las Palmas
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