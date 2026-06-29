La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
Amb l’arribada de l’estiu i de les temperatures cada vegada més extremes, l’aire condicionat s’ha convertit en un element gairebé imprescindible en moltes llars. Ara bé, tenir-ne un instal·lat a la façana de l’edifici pot sortir car. En alguns casos, els propietaris poden afrontar multes de fins a 3.000 euros si l’aparell incompleix la normativa urbanística, estètica o comunitària.
Els sistemes d’aire condicionat funcionen habitualment amb una unitat interior i un equip exterior, encarregat d’expulsar l’aire calent. Durant anys, aquests compressors s’han col·locat sense gaire control en façanes, patis visibles o balcons. Aquesta pràctica, molt habitual en nombroses ciutats espanyoles, ha quedat ara sota una vigilància més estricta.
Més control sobre els aparells visibles des del carrer
Diversos ajuntaments han endurit els criteris per protegir la imatge dels edificis, reduir l’impacte visual i garantir una millor eficiència urbana. Amb la fi de les moratòries que alguns municipis havien concedit per adaptar les instal·lacions, els aparells situats a la façana poden convertir-se en motiu d’inspecció i sanció.
El que abans sovint es tolerava com una solució pràctica per combatre la calor, ara pot ser considerat una infracció si no disposa dels permisos corresponents o si altera l’aspecte exterior de l’immoble. En alguns casos, les administracions poden exigir la retirada immediata de l’equip i imposar una sanció econòmica al propietari.
La façana és un element comú de l’edifici
Un altre punt clau és la Llei de propietat horitzontal. Aquesta normativa considera la façana com un element comú de la comunitat de propietaris. Per això, qualsevol modificació exterior, com ara instal·lar-hi un compressor d’aire condicionat, pot requerir l’autorització prèvia de la comunitat.
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