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Investigació oberta

Els Mossos busquen dos sospitosos per tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós

Els presumptes agressors sexuals van entrar al recinte cap a les 06.00 del matí i van accedir a una habitació on dormia un grup de nenes.

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra / europa press

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El Periódico

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els fets, avançats per ‘El País’, van tenir lloc el 27 de juny, cap a les sis de la matinada, en unes instal·lacions on se celebraven unes colònies d’estiu.

Dos menors eren a l’habitació quan dos joves van entrar i es va produir l’agressió sexual, segons confirma a ‘Diari de Girona’ el cos policial. Un d’ells hauria fet tocaments a una de les noies per sobre de la roba.

L’altra menor va ajudar la víctima a l’assabentar-se de la presència dels nois i va començar a cridar, cosa que va provocar que els dos joves marxessin de l’habitació. Arran dels crits, es va poder alertar de la situació i els presumptes autors van abandonar el lloc.

Els Mossos de la comissaria de la Bisbal d’Empordà mantenen una investigació oberta per identificar els dos joves i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas s’investiga com un presumpte delicte d’agressió sexual.

Els fets es van produir de matinada, mentre les menors dormien a l’habitació de la casa de colònies de la Fosca de Palamós. La investigació haurà de determinar com van accedir els dos joves a les instal·lacions i el motiu, i si tenien cap vinculació amb el grup que estava allotjat.

Tot i que inicialment ‘El País’ ha informat que els tocaments haurien afectat dos menors, els Mossos precisen que la investigació oberta fa referència a una sola víctima i que només hi ha una denúncia presentada.

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Segons recull el mateix diari, diverses famílies dels menors que participaven en les colònies han criticat la gestió posterior dels fets i asseguren que, en un primer moment, se’ls va parlar d’un «incident» per l’entrada d’uns joves a les instal·lacions. Els pares també qüestionen, segons el mateix diari, que no hi hagués un monitor despert vigilant les habitacions en el moment dels fets.

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