DADES D’OFEGAMENTS
El 90% dels morts per ofegament moren en zones sense vigilància
Més del 55% de les morts de l’última dècada es van registrar entre les deu del matí i les sis de la tarda
David López Frías
Des del 2017, l’Informe Nacional d’Ofegaments no ha registrat un sol any en què la majoria dels accidents mortals hagin ocorregut sota vigilància. En aquell exercici, el 90% de les morts es van produir en llocs sense socorrista. El 2019, el percentatge va baixar lleugerament, al 81%. Però la tendència no millora. Any rere any, gairebé nou de cada 10 persones moren en llocs sense socorrista.
El 2025, dels 472 morts, 220 van morir en zones on hi hauria d’haver hagut servei de socorrisme i no n’hi havia. 200 més ho van fer en espais naturals no regulats on ningú té obligació de desplegar-lo. En total, aquests 420 morts en zones sense vigilància suposen el 89% de les morts totals del 2025.
L’ascens és evident: la pandèmia va ser una ficció: el 2020, amb platges i rius marcats per les restriccions, van morir ofegades 338 persones, el mínim de tota la sèrie històrica. Des d’aleshores, cinc anys pujant: 360 el 2021, 394 el 2022, 422 el 2023, 471 el 2024.
Cada any és pitjor que l’anterior, fins a arribar als 472 morts del 2025. I el 2026 no afluixa: el gener va tancar amb 25 morts, la pitjor arrencada d’any en gairebé una dècada, i l’acumulat dels cinc primers mesos sumava 125 morts amb el recompte fins al maig. 138 si sumem els 13 que ja acumula el juny, segons les dades de la RFESS.
Respecte a les hores crítiques: més del 55% de totes les morts per ofegament registrades en els 11 anys de la sèrie van tenir lloc entre les deu i les sis de la tarda, amb el pic concentrat entre les dotze i les quatre. Són les hores centrals del dia, les de més afluència a platges, rius i piscines. També les més fàcils de cobrir amb personal de vigilància.
Per comunitats
Per comunitats autònomes, Andalusia i les Canàries encapçalen el rànquing acumulat del període 2015-2025, amb més de 700 morts cada una. Els segueixen el País Valencià i Galícia. Però el cas gallec és el que més ha canviat en els últims anys i presenta una tendència més preocupant.
El 2021, Galícia va registrar 17 ofegaments. L’any següent en van ser 42. El 2023, 46. El 2024, la xifra va baixar a 39. Però el 2025 va tornar a disparar-se fins als 54, convertint-la en la segona comunitat amb més mortalitat per ofegaments de l’any. Galícia enganya: malgrat la seva mida reduïda, és la comunitat amb més quilòmetres de costa d’Espanya (1.498, davant els 910 d’Andalusia). La seva combinació de costa atlàntica escarpada, els seus rius cabalosos i l’escassa regulació dels espais naturals explica el problema.
En l’extrem oposat, comunitats d’interior com La Rioja, Navarra o Madrid acumulen xifres baixes en termes absoluts (entre 1 i 9 morts anuals). Però, malgrat no tenir costa, registren una tendència de lleure a l’alça en rius i embassaments. Madrid va passar de 3 morts el 2022 a 9 el 2024. Navarra, d’1 a 5 en el mateix període.
Perfil
La franja d’edat entre els 55 i els 74 anys acumula entre el 35% i el 40 % de totes les víctimes en cada un dels 11 anys analitzats. L’INA apunta a adults que sobreestimen la seva forma física, subestimen les condicions de l’aigua o es troben amb problemes cardíacs en el medi aquàtic.
Per nacionalitat, entre el 73% i el 84% dels morts són espanyols. El segon grup en pes són ciutadans d’altres països europeus, que representen entre el 17% i el 18% del total en els anys anteriors a la pandèmia i han baixat lleugerament des d’aleshores. Són, majoritàriament, turistes que desconeixen les costes i rius on es banyen.
La distribució mensual dels ofegaments és una de les dades més estables de tota la sèrie. El juliol concentra sistemàticament entre el 19% i el 22% de les morts anuals, el mes més letal sense excepció. El segueix l’agost, amb entre el 15% i el 17%. El juny i el setembre aporten cada un entre l’11% i el 14%. Entre aquests quatre mesos s’acumula entre el 60% i el 65% de totes les morts de l’any. Però els mesos d’hivern també preocupen. El febrer i el març sumen cada any entre 50 i 80 morts en el conjunt de la sèrie.
Conflicte a Barcelona
Espanya no compta amb un Pla Nacional de Seguretat Aquàtica unificat en àmbit estatal. La prevenció d’ofegaments i la seguretat al medi aquàtic es gestionen a través de normatives autonòmiques, directrius del Ministeri de Sanitat i el marc d’actuació de les administracions locals.
Barcelona ha sigut una de les ciutats més paradigmàtiques dels desacords entre el sector de socorrisme i l’administració. A l’estiu del 2025 van encadenar 27 dies consecutius de vaga. Finalment, es va arribar a un pacte. Aquest any, el secretari general de CGT a la secció de socorristes, Ignacio García, ja ha explicat que es troben «molt més còmodes», després d’arribar l’any passat a un acord amb l’Ajuntament.
Llei que mai arriba
Però la seguretat al litoral català continua sent motiu de debat. El sector del socorrisme demana des del 2018 una llei que unifiqui els criteris per a tot Catalunya. Sense èxit: «No hi ha voluntat política. No s’adonen que invertir en seguretat al final surt més barat. Però en molts llocs el socorrista continua tenint una cadira estranya com a lloc, en lloc d’un lloc de vigilància adaptat a les necessitats. Cada any obtenim bones paraules de la Generalitat, però la llei mai arriba» explica a EL PERIÓDICO Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes.
Els morts, no obstant, no són l’únic problema. L’RFESS reconeix que per cada mort es produeixen molts més episodis de risc que no acaben en tragèdia: els casos amb danys més greus, lesions irreversibles o els rescats de socorristes no són comptabilitzats.
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble: una resposta local a la calor
- Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
- ERC denuncia una 'preocupant situació econòmica' a la Jonquera i l'Ajuntament defensa la gestió i els acusa de fer 'precampanya
- Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026